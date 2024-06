In den Knast, bis sie freiwillig ausreisen: Söder fordert den "Sofort-Arrest"

Im Zweifel würde Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) auch Gespräche mit der islamistischen Terrorgruppe Taliban akzeptieren. © Sven Hoppe/dpa

Für Söder ist das eine Kernforderung, mit der er zur anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz gehen möchte.

"Ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder, die nicht abgeschoben werden können, sind in Sofort-Arrest zu nehmen, und zwar so lange, bis sie freiwillig in ihr Herkunftsland zurückkehren", heißt es in einem Vorschlag der Unionsfraktion, über die der "Bayerische Rundfunk" berichtet.

Dort wird sich Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) mit den Landesvätern am Donnerstag zu verschiedenen Themen zusammensetzen.

Das Abschieben von Straftätern ist nicht so einfach. Denn die jeweiligen Regierungen müssen zustimmen, den Verurteilten aufzunehmen. Im Fall Afghanistan würde dadurch ein weiterer Faktor mit einwirken.

Würde man mit den dort vorherrschenden Taliban Gespräche suchen, hätte man die islamistische Terrorgruppe als legitime Regierung indirekt anerkannt. Für Söder stellt das allerdings nur ein überschaubares Problem dar.