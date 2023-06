"Air Defender": Olaf Scholz steigt in Kampfjet

Von dort aus nehmen Kampfjets der Bundeswehr und anderer Streitkräfte an der größten Luftwaffen-Übung der NATO-Geschichte teil. Insgesamt sind 25 Staaten mit rund 10.000 Soldaten und 250 Flugzeugen an der Übung beteiligt.

Es gehe darum, dass "die Aussage auch ernst genommen wird von allen, dass wir bereit sind, jeden Zentimeter unseres Territoriums zu verteidigen", sagte Scholz am Freitag beim Besuch des Fliegerhorsts Jagel in Schleswig-Holstein .

Parallel zu "Air Defender" lief in den vergangenen zwei Wochen bis Freitag das US-Manöver "Baltops" in der Ostsee - ebenfalls mit Beteiligung zahlreicher NATO-Staaten.

Der Bundeskanzler sah sich auch die Flugzeuge der Gäste an und sprach mit ihnen. © Kay Nietfeld/dpa

Die Kooperation innerhalb des Bündnisses zu zeigen, sei gerade in diesen Zeiten eine "große Botschaft", sagte Scholz in Jagel mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Die Bereitschaft, hier miteinander eng zu kooperieren, ist sehr groß." Die Übung habe auch den praktischen Nutzen, dass man Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit erkenne.



Scholz schaute sich auf dem Flugfeld des Luftwaffenstützpunkts auch die Kampfjets anderer Staaten an, darunter eine F-16, die die Ukraine gerne für den Abwehrkampf gegen Russland hätte. Die Bundesregierung prüft gerade, ob sie sich an der Ausbildung ukrainischer Piloten für Kampfjets westlicher Bauart beteiligen kann und will.

Während der Übung starteten mehrere Jets ins Manöver, deren Teil auch die sogenannte "Rückversicherung" der NATO-Partner im Osten ist.

Deswegen flogen nach Angaben eines Luftwaffen-Sprechers seit Beginn der Übung am Montag auch bereits Kampfjets das an Russland grenzende Litauen und das an die Ukraine grenzende Rumänien an.