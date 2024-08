Björn Höcke schießt gegen deutsche Unternehmen - hoffen auf "schwere Turbulenzen"?

Höcke traf jene Aussage, als er auf die Kampagne "Made in Germany - Made by Vielfalt" zu sprechen kam. Die Kampagne ist laut dem 52-Jährigen "pure Heuchelei".

Wie übereinstimmenden Berichten zu entnehmen ist, soll Höcke jene Aussage am Samstag in Sömmerda getätigt haben.

"Und ich hoffe, dass diese Unternehmen in schwere, schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen", sagt Höcke in einem Video, das auf der Videoplattform YouTube zu sehen ist. Jene Ausführungen decken sich auch mit einer aufgenommenen Sequenz, die auf X zu sehen ist.

"Made in Germany - Made by Vielfalt" ist nach Angaben von Vorwerk eine Kampagne deutscher Familienunternehmen. Unter "Teilnehmende Unternehmen: How it started" aufgelistet ist demnach auch "STIHL" - ebenso wie "ERFURT - Wände zum Wohlfühlen" oder "Landesbereich Thüringen - Die Familienunternehmer".

Höckes Seitenhieb gegen bestimmte Unternehmen war auch Thema bei "FAKT ist! - Wahlarena!" im MDR am gestrigen Montag. Zum Thema machte sie Thüringens CDU-Boss Mario Voigt (47).

Allerdings sagte Voigt: "Björn Höcke hat jetzt am Wochenende erst in Sömmerda gesagt, er wünscht Thüringer mittelständischen Unternehmen schwere, schwere wirtschaftliche Turbulenzen", so der 47-Jährige.

Höcke dazu: "Was?" Das sei völlig absurd. Im Laufe der Sendung nahm Höcke erneut Bezug darauf und sagte: "Übrigens Herr Voigt hat gerade hier 'ne Lüge in den öffentlichen Raum gestellt, die nicht so stehen bleiben kann." Man sei eine "extrem" mittelstandsfreundliche Partei.