Höcke kassiert Hohn von MP Ramelow: Das steckt dahinter!

Greiz - Das katholisch geprägte Eichsfeld gilt als CDU-Hochburg. Bei der letzten Landtagswahl konnte AfD-Chef Björn Höcke (51) dort kein Direktmandat erringen. Jetzt tritt er in einem anderen Wahlkreis an. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) reagierte mit Hohn.

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (51) tritt in einem anderen Wahlkreis an. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der Thüringer AfD-Landeschef und Spitzenkandidat, Höcke, wird zur Landtagswahl nicht in seinem Heimatwahlkreis Eichsfeld antreten.

Höcke wurde als Direktkandidat im Wahlkreis 40 (Greiz II) aufgestellt, wie der Pressesprecher des AfD-Landverbandes, Torben Braga (*1991), am Wochenende auf der Plattform X postete. Das Eichsfeld gilt traditionell als CDU-Hochburg.



Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow reagierte auf die Ankündigung mit Hohn: "Der Ungewählte - nun bekommt der Begriff einen Sinn", schrieb Ramelow gleichfalls auf X.

"Björn# Höcke ist weder am 4.3.2020 im dritten Wahlgang zur Ministerpräsidentenwahl angetreten (gekniffen), noch wird er sich den Wählerinnen und Wählern an seinem Wohnort erneut stellen (gekniffen) am 1.9.2024 zur LTW."