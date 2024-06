Höcke wieder wegen Nazi-Parole vor Gericht: Was bei dem zweiten Fall anders ist

Halle (Saale) - Der Thüringer AfD -Vorsitzende und Fraktionschef Björn Höcke (52) muss sich ab kommendem Montag (24. Juni) in einem zweiten Prozess vor dem Landgericht Halle verantworten. Wie schon im April geht es auch dieses Mal um den Vorwurf, dass er eine verbotene Losung der Sturmabteilung (SA) verwendet haben soll. Das war die paramilitärische Kampforganisation der Nazi-Partei NSDAP.

Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke (52) kehrt auf die Anklagebank nach Halle zurück. © Hendrik Schmidt/dpa

Was genau wird Höcke vorgeworfen?



Im Dezember 2023 soll Höcke als Redner auf einer AfD-Veranstaltung in Gera in Thüringen die ersten beiden Wörter der Parole "Alles für Deutschland" genutzt haben. Er sprach "Alles für" aus und animierte das Publikum durch Gesten, das dritte Wort der Parole zu rufen, so die Staatsanwaltschaft. Sie vertritt die Ansicht, der Angeklagte und auch das Publikum hätten gewusst, dass es sich um einen verbotenen Nazi-Spruch handelte.

Höcke wird das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zur Last gelegt. Laut dem Landgericht Halle hat der Angeklagte eine strafrechtliche Relevanz seines Verhaltens in Abrede gestellt.

Höcke stand doch kürzlich schon wegen des Spruchs vor Gericht ...?

Genau. In beiden Fällen geht es um dieselbe verbotene Parole "Alles für Deutschland". Ursprünglich sollten beide zusammen verhandelt werden, sie wurden dann aber doch wieder getrennt. Das erste Verfahren drehte sich um die Verwendung der Parole bei einer Wahlkampfveranstaltung in Merseburg im Mai 2021.

Im Prozess erklärte Höcke, er habe die Parole nicht gekannt, auch nicht als ausgebildeter Geschichtslehrer. Er sei unschuldig.