Thüringens AfD-Boss Höcke knöpft sich BSW-Frontfrau Wagenknecht vor - Kommt es zur Klage?

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (52) sieht sich nach eigenen Angaben "gezwungen", gegen Wagenknechts "Falschbehauptungen" rechtlich vorzugehen. (Archivbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

"@SWagenknecht macht Werbung für mein Buch - dabei hat sie es offenbar gar nicht gelesen. Leider sehe ich mich gezwungen, gegen ihre in den letzten Wochen wiederholt vorgetragenen dreisten Falschbehauptungen rechtlich vorzugehen", teilte Höcke auf X mit.

"Die Angelegenheit wurde an einen Anwalt übergeben, wir gehen zeitnah gegen Frau Wagenknecht vor", erfuhr t-online nach eigenen Angaben am Montag aus Höckes Büro. "Ob nur zivil- oder strafrechtlich oder auf beiden Wegen, wird derzeit geprüft", hieß es in dem Beitrag weiter.



Grund für Höckes Gang zum Anwalt ist nach Informationen von t-online Wagenknechts Aussage im TV-Duell gegen AfD-Chefin Alice Weidel (45), Höcke wolle 20 bis 30 Millionen Menschen "remigrieren". Wörtlich sagte sie in dem TV-Duell bezüglich "Remigration" unter anderem: "Herr Höcke spricht da von 20 bis 30 Millionen Menschen. Also, ehrlich gesagt: Da wird mir übel."

Auf dem X-Kanal "@SWagenknecht" wurde am Tag nach Höckes X-Beitrag Folgendes vermeldet: "Mea maxima culpa: Ich habe mich auf einen FAZ-Artikel vom 24.8.24 bezogen, laut dem #Höcke 20-30 Millionen Menschen in Deutschland loswerden will. Tatsächlich hat er von 20-30 Prozent gesprochen. Ich korrigiere: Es sind also 'nur' bis zu 25 Millionen."