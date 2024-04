Deutschland vorm Abstieg? Lindner mit klarer Ansage an die Ampel

Finanzminister und FDP-Chef: Christian Lindner sprach auf dem 75. Ordentlichen Bundesparteitag der FDP in Berlin mehr als eine Stunde über die Situation in Deutschland. © Hannes P. Albert/dpa

Beim Bundesparteitag in Berlin warnte er vor einem Abstieg des Landes und negativen Folgen für Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

"Wenn ein Land in zehn Jahren von Platz sechs der Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 22 zurückfällt, was ist dann dringlicher als eine Wende?", sagte er am Samstag beim Bundesparteitag der FDP in Berlin vor den mehr als 600 Delegierten. "Denn in nächsten Jahren muss unser Ehrgeiz sein, von 22 wieder in die Weltspitze zurückzukehren."

Setzt sich Lindner von den Ampel-Partnern ab?

Lindners Rede war mit Spannung erwartet worden, nachdem Vorschläge der FDP zur Wirtschaftsbelebung durch Steuerentlastungen und Verschärfungen bei Sozialleistungen vor allem die SPD verärgert hatten.

Vor dem Bundesparteitag hatte das FDP-Präsidium dazu einen Zwölf-Punkte-Plan "zur Beschleunigung der Wirtschaftswende" verabschiedet. Dies befeuerte Spekulationen, ob die Ampel wegen teils völlig unterschiedlicher Positionen von SPD, Grünen und FDP durchhält.