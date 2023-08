Kindergrundsicherung: Lisa Paus und die Grünen haben krachend versagt

Fast drei Millionen Kinder in Deutschland leben in Armut - das ist fast jedes fünfte Kind! Und die bittere Realität lautet: Mit der am gestrigen Montag verkündeten Einigung der Ampel auf die ab 2025 greifende Kindergrundsicherung wird sich an der Kinderarmut in unserem Land wahrscheinlich nur sehr wenig ändern. Familienministerin Lisa Paus (54, Bündnis 90/Die Grünen) und ihre Partei sind auf ganzer Linie gescheitert. Die Ministerin hat dies so gar in aller Öffentlichkeit eingestanden.