Ampel stinksauer auf Merz: "So würde die AfD argumentieren!"

Berlin - Will sich die Ampel-Regierung etwa durch faule Tricks mehr Macht sichern? Das zumindest behauptet CDU-Chef Friedrich Merz (68) und löst mit seinem Vorwurf der "Wahlrechtsmanipulation" wieder mal große Empörung aus.

Unions-Vorsitzender Friedrich Merz (68, CDU) macht Stimmung gegen die geplante Wahlkreisreform. © Michael Kappeler/dpa

Am Donnerstag soll im Bundestag über eine Wahlkreisreform abgestimmt werden, bei der die Anzahl der Wahlkreise in Sachsen-Anhalt von neun auf acht reduziert werden würde, während in Bayern ein neuer Wahlkreis hinzukäme.

Laut dem Gesetzentwurf der Ampel wolle man damit auf die aktuelle Bevölkerungsentwicklung reagieren, "da die bisherige Verteilung der Wahlkreise auf die Länder nicht mehr deren Bevölkerungsanteil" entspreche.

Merz wittert bei diesem Vorhaben allerdings eine große Gefahr für die Demokratie in Deutschland. "Mit dieser Änderung des Bundeswahlgesetzes in dieser Woche wird wieder einmal das Wahlrecht manipuliert und wieder einmal der Demokratie unseres Landes schwerer Schaden zugefügt", sagte der Oppositionsführer am Dienstag.

Die Neueinteilung der Wahlkreise hierzulande vergleicht der Unions-Vorsitzende dabei mit einer umstrittenen Praxis ("Gerrymandering") aus den USA, wo alle zehn Jahre die Wahlkreise nach einer Volkszählung neu geordnet werden, meist zum Vorteil derjenigen, die aktuell an der Macht sind.

"Was die Amerikaner seit 30 Jahren mit ihren sogenannten 'Gerrymandering' machen, hat dazu geführt, dass diese Demokratie in Amerika nicht mehr richtig funktioniert." Grüne, FDP und SPD hätten "genau dasselbe" vor, behauptet Merz.