Extremismus-Forscher sicher: CDU plant Koalitionen mit AfD!

Der Extremismus-Forscher Gideon Botsch (53) befürchtet, dass gerade Koalitionsverhandlungen mit der AfD vorbereitet werden. © Odd Andersen/AFP/POOL/dpa

"Man muss leider annehmen, dass es dort gar keine Brandmauern mehr gibt. Hier werden wohl gerade Koalitionen mit der AfD vorbereitet, die wir (...) vielleicht schon nächstes Jahr auf Landesebene erleben werden", sagte der Politikforscher Gideon Botsch (53) dem "Tagesspiegel".

Der Extremismusforscher habe den Eindruck, dass die demokratischen Parteien keine tragfähigen Strategien zum Umgang mit der AfD entwickelt haben. "Das gilt auch für die politisch Verantwortlichen, etwa in der Bundesregierung, und an erster Stelle für die SPD", prangerte Botsch an.

Es sei zu befürchten, dass eine Kooperation mit der AfD zur Selbstzerstörung der CDU als demokratische Volkspartei führen könne. Der Politologe fordert daher eine Diskussion über ein Parteiverbot der AfD.

"Sie würde auch den rechtspopulistischen Parteien und ihren Wählern helfen, die Grenzen verfassungsgemäßen Handelns zu verstehen", so der Rechtsextremismus-Forscher.