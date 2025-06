Merz bei Trump: "Irgendwelche Fragen an den Kanzler?"

Die Pressekonferenz zwischen US-Präsident Donald Trump (78, r.) und Kanzler Friedrich Merz (69, CDU, l.) verlief glücklicherweise ohne Eklat. © Michael Kappeler/dpa POOL/dpa

Dazu muss erwähnt werden, dass die Aufmerksamkeit der im Oval Office anwesenden Presse schnell vom Besuch des deutschen Regierungschefs abgelenkt wurde. Nach dem obligatorischen Austausch von Nettigkeiten zur Begrüßung folgte eine fast ununterbrochene Fragerunde für Trump zu US-politischen Themen.

Zwischenzeitlich fragte Trump sogar explizit in die Runde: "Irgendwelche Fragen an den Kanzler?"

Die wenigen Momente, in denen es sich um die deutsch-amerikanischen Beziehungen drehte, verliefen immerhin sehr positiv. Trump fand stets lobende Worte für Merz, bezeichnete ihn als "guten Repräsentanten" und lobte ihn für seine guten Sprachkenntnisse.

Der Unionschef dagegen bedankte sich für den "freundlichen Empfang" und erklärte, dass man im Zuge des Treffens eine "Vertiefung der Zusammenarbeit" vorbereiten wolle. Trump stimmte dem zu.

Seinen Glanzmoment hatte Merz, als der Krieg in der Ukraine zur Sprache kam. Mit Verweis auf den Jahrestag des "D-Day" am 6. Juni und der damit einhergehenden Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus, verwies er darauf, dass die USA auch heutzutage wieder in einer "starken Position" stünden, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Merz bezeichnete Trump dabei als "Schlüsselfigur".