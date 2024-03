Merz wirft Grünen Blockade bei Bezahlkarte für Asylbewerber vor: "Ich verstehe es nicht"

Die Politik streitet darüber, ob Asylbewerbern künftig noch Bargeld ausgezahlt oder lieber eine Geldkarte ausgehändigt werden soll. © Sven Hoppe/dpa

Es geht um eine bundesrechtliche Regelung für die Bezahlkarte, die die Länder für Asylbewerber einführen. Ein Teil der staatlichen Leistungen für Asylbewerber soll künftig als Guthaben auf dieser Bezahlkarte bereitgestellt werden.

Mit der Karte soll verhindert werden, dass Asylbewerber Geld an Schlepper oder an ihre Familie oder Freunde ins Ausland überweisen.

In Hamburg ist die Bezahlkarte bereits in einem bundesweiten Pilotprojekt gestartet, in Bayern, das bei dem Thema genau wie Mecklenburg-Vorpommern einen Sonderweg geht, sollte es am Donnerstag in einigen Kommunen so weit sein. Auch in Thüringen ist die Ausgabe der Karte in mehreren Kreisen bereits angelaufen.

Das Kabinett hatte am 1. März für den Gesetzesvorschlag von Heil gestimmt, um damit die geplante Bezahlkarte für Asylbewerber mit einem Bundesgesetz abzusichern. Noch zu prüfen ist nach dem Entwurf, ob bestimmte Gruppen von der Bezahlkarte ausgenommen werden sollen.

Das betrifft Asylbewerber, die sich schon länger in Deutschland aufhalten und die arbeiten, studieren oder eine Ausbildung machen und staatliche Leistungen beziehen, die in Art und Höhe dem Bürgergeld entsprechen.