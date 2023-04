Cannabis-Legalisierung: Söder bekommt erste Verbal-Schelle aus Berlin

München/Berlin - Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir (57, Die Grünen ) hat bei der Pressekonferenz zur Cannabis-Legalisierung am Mittwoch eine verbale Schelle in Richtung Markus Söder (56, CSU ) ausgeteilt.

Bundesernährungsminister Cem Özdemir (57, l.) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60) haben am Mittwoch Details zur Cannabis-Legalisierung genannt. © Britta Pedersen/dpa

Bei dem Termin mit Karl Lauterbach (60, SPD), Bundesminister für Gesundheit, richtete der Grünen-Politiker konkrete, wenn auch anonymisierte, Worte in Richtung des Bayerischen Ministerpräsidenten.

"Ich bin mir sicher, der ein oder andere Wahlkämpfende, der überall Verbote wittert - Sie ahnen, wen ich meinen könnte - wird hier nach Verboten rufen", so Özdemir und warf Markus Söder Doppelmoral vor.

Der CSU-Chef hatte sich in den letzten Monaten zunehmend auf teils fadenscheinige Kritik an den Grünen eingeschossen, baut diese als konkretes Feindbild für die anstehende Landtagswahl im Herbst auf und kündigte an, dass Bayern eine Cannabis-Legalisierung nicht mit umsetzen würde.

Wiederholt brachte er sich bei Auftritten oder online als Gegner von Drogenbesitz und -konsum in Position. Vor allem auf Internetplattformen wie Twitter wird Söder dafür von Usern kritisiert.