Nach Ampel-Bruch: Söder möchte mit Vertrauensfrage und Neuwahlen nicht unnötig warten

München - Nach der dramatischen Entwicklung in der Ampel-Koalition im Bund hat sich CSU-Chef Markus Söder (57) für schnelle Neuwahlen ausgesprochen.

Nicht länger auf seine permanent geforderten Neuwahlen warten: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Die Ampel ist Geschichte. Jetzt darf keine Zeit mehr verloren werden", schrieb Söder beim Kurznachrichtendienst X. Deutschland brauche nun rasch Neuwahlen und eine neue Regierung. "Taktische Verzögerungen darf es nicht geben."



Seit die Union nach 16 Jahren in die Opposition gewählt wurde, verlangt Söder aus unterschiedlichen Gründe Neuwahlen.

Er forderte Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) auf, die Vertrauensfrage im Bundestag sofort zu stellen - und nicht, wie von Scholz angekündigt, erst Mitte Januar.

"Damit könnten Neuwahlen sogar noch im Januar stattfinden." Das CSU-Präsidium will am Donnerstag in einer kurzfristig anberaumten Schalte ab 10 Uhr über die neue Entwicklung beraten.

Zuvor hatte es in Berlin einen erbitterten Richtungsstreit zwischen FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner (45) sowie Scholz in Berlin über den künftigen Kurs in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik gegeben.

In der Folge hatte Scholz angekündigt, Lindner aus dem Kabinett zu schmeißen. Die Wählerinnen und Wähler können sich nun im März auf vorgezogene Neuwahlen einstellen.