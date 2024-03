Söder reagiert auf K-Frage: In der CSU will niemand Kanzler werden - "außer einem"

Niemand in der CSU hat ein Auge aufs Kanzleramt geworfen, ist sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57) sicher. Niemand, außer ihm. © Thomas KIENZLE/AFP

Sein Platz sei in Bayern, hatte der CSU-Chef betont. Schon beinahe eine Floskel, die er auch monatelang vor der vergangenen Bundestagswahl vor sich hertrug.

Je näher diese Wahl kam, desto mehr schwenkte er - anfangs noch in homöopathischen Dosen, dann immer intensiver - um und stand schließlich im geschwisterlichen parteiinternen Zweikampf mit Armin Laschet (63) - und zog dabei den Kürzeren.

Entsprechend will er sich in der kommenden Wahl 2025 zurückhalten. "Einmal machen das die Bayern, das war bei Strauß und Stoiber so, ein zweites Mal ist das eher extremst unwahrscheinlich", so Söder.

Der CDU-Chef und Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Friedrich Merz (68), hätte hier nach Söders Wissen die größten Ambitionen innerhalb der Unionsparteien.

Natürlich sei Merz damit der Favorit und am Ende sei es eine formale Entscheidung. Außerdem würde in Bayern - also bei der CSU - niemand nach dem Kanzleramt streben wollen. Abgesehen von einem.