Wer von Alt-Kanzler Schröder gelobt wird, ist "auf dem falschen Weg"! Söder nimmt Scholz in die Mangel

München - Alt-Kanzler Gerhard Schröder (79, SPD) hat die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD), sich weiterhin gegen eine Taurus-Lieferung an die Ukraine zu positionieren, gelobt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD, l.) wird von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (57, CSU) für einen Umgang mit der Ukraine-Krise kritisiert. (Archiv) © Michael Kappeler/dpa

Auch Scholz' grundsätzliche Absage für eine mögliche Entsendung von Bodentruppen, um die Ukraine zu unterstützen, erhält Zuspruch.

"Ich finde, Olaf Scholz macht das, was ich von einem deutschen Bundeskanzler zurzeit erwarten würde", sagte der Ex-Kanzler gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Schröder ist seit seiner Kanzlerschaft (1998 bis 2005) mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin (71) befreundet und ist auch weiterhin für die mehrheitlich russischen Gesellschaften der Nord-Stream-Pipelines tätig.

Der Zuspruch des schon seit Jahren in die Kritik geratenen Alt-Kanzlers ist für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) ein ganz deutliches Warnzeichen.

"Von Gerhard Schröder gelobt und vereinnahmt zu werden, zeigt eindeutig, dass er auf dem falschen Weg ist", so der CSU-Chef nach einer Vorstandssitzung der Partei am Montag in München.

"Ich würde mir das dringend noch mal überlegen, und dieses Lob würde ich mir dann als Bundeskanzler echt verbitten. Möchte ich ehrlicherweise nicht haben."