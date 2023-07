Von AfD bis Ukraine: Am Freitag hatte Kanzler Scholz zu allem was zu sagen

Berlin - Auf der traditionellen Sommerpressekonferenz des Kanzlers stellte sich Olaf Scholz (64, SPD) am Freitag den Fragen der versammelten Hauptstadtpresse. Was der 65-Jährige zu den akuten Themen unserer Zeit sagte:

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) am Freitag in Berlin. © dpa/Michael Kappeler

AfD-Höhenflug: "Für mich heißt das, dass man Politik machen muss, bei der die Bürgerinnen und Bürger für sich genügend Gründe haben, an eine gute Zukunft zu glauben, so der Kanzler mit Blick auf die hohen Umfragewerte der Rechtsaußen-Partei. "Es liegt daran, dass sich eben doch nicht so viele Bürger so sicher sind, wie die Zukunft sein wird - gar nicht jetzt, sondern in zehn, 20 und 30 Jahren."



Ampel-Streit: "Es ist ja kein Geheimnis: dass da so laut diskutiert worden ist, gefällt weder mir noch irgendwem sonst."



China: "Es geht nicht darum, jetzt alle Investitionen, die im Ausland getätigt werden, nun einer staatlichen Kontrolle zu unterwerfen", so Scholz mit Blick auf die neue China-Strategie der Regierung.

"Dass wir genau hingucken wollen, wenn es um Fragen geht, die für militärische Sicherheit und für Sicherheit insgesamt von Bedeutung sind, das ist vielleicht so selbstverständlich. Aber wir haben das jetzt auch aufgeschrieben."

Freibad: Kleiner Schmunzler einer sonst sehr Themen-schweren Pressekonferenz: Der Kanzler hat eingeräumt, bereits seit Jahrzehnten nicht mehr im Freibad schwimmen gewesen zu sein. "Das ist über 40 Jahre her." Immerhin war er aber letztes Jahr zum Bürgerdialog in einem.