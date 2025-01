Bundestagswahl: Grüne überholen SPD, Scholz hinter Habeck und Weidel

Die Tage von Olaf Scholz (66, SPD) als Bundeskanzler sind gezählt: Am 23. Februar findet die Bundestagswahl 2025 statt. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hat für das ZDF-Politbarometer 1433 zufällig ausgewählte wahlberechtigte Personen telefonisch und online befragt, wie der Mainzer Fernsehsender am heutigen Freitag mitteilte.

Das Ergebnis dieser repräsentativen Umfrage: Wenn bereits am kommenden Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, so lägen CDU/CSU mit 30 Prozent an der Spitze (minus 1 Prozent im Vergleich zur letzten Umfrage für das ZDF-Politbarometer). Die in Teilen rechtsextreme AfD läge mit 21 Prozent (plus 2) auf dem zweiten Platz, die Grünen kämen mit 15 Prozent (plus 1) auf den dritten und die SPD mit 14 Prozent (minus 1) auf den vierten Platz.

Auf dem fünften Platz lägen Die Linke (4 Prozent, unverändert), das BSW (4, minus 1) und die FDP (4, plus 1) gleichauf, womit alle drei Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würden.

"Das würde von den politisch wahrscheinlichen Koalitionen für eine Regierung aus Union und SPD sowie für eine Regierung aus Union und Grünen reichen", ergänzte ein Sprecher.