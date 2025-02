Umfrage vor Bundestagswahl: So viele sind gegen CDU-AfD-Koalition

Der Bundesvorsitzende der CDU liege weiterhin mit 33 Prozent Zustimmung vorne, was jedoch nur einem Plus von einem Prozentpunkt im Vergleich mit der Politbarometer-Umfrage der Vorwoche entspreche.

Die Projektion, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, zeigt ebenfalls keine deutlichen Verschiebungen. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Natürlich gehörte auch eine Bundestagswahl-Projektion zu der Umfrage für das ZDF-Politbarometer.

Wenn am kommenden Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, so lägen CDU/CSU unverändert zur Umfrage der vergangenen Woche mit 30 Prozent an der Spitze.

Auf dem zweiten Platz läge ebenfalls unverändert die AfD mit 20 Prozent, gefolgt von der SPD mit 16 Prozent (plus 1). Die Grünen kämen mit 14 Prozent (minus 1) auf den vierten Platz, Die Linke würde mit 7 Prozent (plus 1) sicher in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen.

Die FDP und das BSW würde beide unverändert auf jeweils 4 Prozent kommen und damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

"Von den politisch denkbaren Koalitionen würde es bei diesem Ergebnis reichen für eine Regierung aus Union und SPD und ganz knapp auch für eine Regierung aus Union und Grünen", fügte der Sprecher hinzu.