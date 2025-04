"Hände weg": Tausende protestieren gegen Donald Trump

In den USA haben an vielen Orten Menschen zu Tausenden gegen die Politik des US-Präsidenten Donald Trump protestiert.

Von Christiane Jacke, Luzia Geier, Thomas Müller, Christian Fahrenbach USA - In den USA haben an vielen Orten Menschen zu Tausenden gegen die Politik von Donald Trump (78) protestiert. Allein in der US-Hauptstadt versammelten sich am Washington Monument nahe dem Weißen Haus mehrere Tausend Demonstranten.

Demonstranten am nationalen Aktionstag "Hände weg!" vor dem Washington Monument. © Jen Golbeck/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Auch in Dutzenden anderen Städten gab es große Protestaktionen - etwa in New York, Atlanta, Boston, Detroit oder Chicago. Die Veranstalter sprachen von "Millionen" Teilnehmern bei insgesamt mehr als 1300 Versammlungen. Offizielle Zahlen oder Schätzungen gab es nicht.

Verschiedene Organisationen hatten gemeinsam zu einem landesweiten Aktionstag und größeren wie kleineren Veranstaltungen in allen US-Bundesstaaten aufgerufen - unter dem Motto "Hände weg". Vorab hatten die Veranstalter landesweit mit Hunderttausenden Teilnehmern gerechnet. Am Ende erklärten sie, Millionen Menschen hätten sich beteiligt. Gesicherte Zahlen gab es aber nicht. Die Polizei in der Hauptstadt Washington etwa gab auch auf Nachfrage keine eigene Schätzung zur dortigen Teilnehmerzahl bekannt. Donald Trump "Für Länder in der ganzen Welt": Trump bringt neues Zollpaket auf den Weg In sozialen Medien verbreiteten sich aber rasant Fotos und Videos von großen Menschenansammlungen an vielen Orten im Land.

US-Präsident Donald Trump sieht sich im eigenen Land zahlreichen Protesten ausgesetzt. © Matt Rourke/AP/dpa

Proteste gegen Donald Trump: "Hände weg von der Demokratie"