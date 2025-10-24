Trump-Schock im Kampf gegen die Drogen: "Wir werden die Leute einfach umbringen"

Washington, D.C. (USA) - Erst am vergangenen Wochenende wurde ein vermeintliches Drogen-Schmuggel-Boot von der US-Regierung zerstört - mehrere Menschen an Bord starben . Nach den Worten von Präsident Donald Trump (79) scheint das erst der Anfang gewesen zu sein. Mit aller Radikalität will er gegen Drogenschmuggler vorgehen - und dabei auch nicht auf die Zustimmung des US-Kongresses warten.

Donald Trump (79) nimmt Tote im Kampf gegen die Drogen gerne in Kauf. © dpa/AP | Alex Brandon

Schon jetzt sind mindestens 37 Menschen durch die US-Angriffe auf Schmuggel-Boote verstorben, wie CNN berichtete. Darunter wohl mindestens ein unschuldiger Fischer, wie der kolumbianische Präsident Gustavo Petro gegenüber CBS News bestätigte.

Doch Trump will weiterfeuern, auch den Landweg ins Visier nehmen, dabei gerne auf eine formelle Kriegserklärung des Kongresses verzichten: "Ich werde nicht unbedingt eine Kriegserklärung fordern. Ich denke, wir werden einfach die Leute töten, die Drogen in unser Land bringen. Okay? Wir werden sie töten, wissen Sie, sie werden sozusagen tot sein", sagte er am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus.



"Das Land ist als Nächstes dran", sagte der Republikaner. "Wir könnten uns an den Senat wenden oder an den Kongress und ihnen davon erzählen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit ein Problem hätten."

In typischer Manier führte er aus: "Ich denke, wenn wir den Kongress darüber informieren, was werden sie tun? Sagen: 'Wir wollen den Drogeneinfluss nicht stoppen'?"