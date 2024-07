Joe Biden nach Anschlag auf Donald Trump: "Das ist nicht Amerika"

Washington - US-Präsident Joe Biden (81) hat am Sonntag die Amerikaner nach dem Attentat auf seinen Vorgänger und Wahlkampfkonkurrenten Donald Trump (78) bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania zur Einigkeit aufgerufen.

Joe Biden (81) hält in der kommenden Nacht eine Rede an die Nation. © dpa/AP/Susan Walsh

"Wir müssen uns als Nation vereinen, um zu zeigen, wer wir sind", sagte Biden am Sonntag in einer kurzen Ansprache, die er im Weißen Haus hielt. Er habe "ein kurzes, aber gutes" Gespräch mit Trump geführt.

Zugleich kündigte der 81-jährige Biden an, dass er sich am Sonntagabend (Ortszeit) in einer Rede an die Nation wenden werde.

Zuvor hatte er sich von den Spitzen des US-Bundespolizei FBI und des Secret Service über den Ermittlungsstand zu dem Angriff informieren lassen.

Die Attacke stehe im Widerspruch zu allem, wofür die Vereinigten Staaten stünden, sagte Biden.

"Das ist nicht Amerika, und wir können so etwas nicht zulassen", mahnte er bei einem kurzen Auftritt im Weißen Haus. Es werde immer Debatten und Meinungsverschiedenheiten geben, doch das Land dürfe nie aus den Augen verlieren, wofür es stehe. "Einigkeit ist das am schwersten zu erreichende Ziel, aber nichts ist im Moment wichtiger als das", mahnte Biden.