Ziel Afghanistan: Deutschland schiebt 81 "schwere und schwerste Straftäter" ab

Leipzig - Ein Jahr nach dem letzten Abschiebeflug vom Flughafen Leipzig/Halle nach Afghanistan schickt Deutschland erneut zahlreiche Menschen zurück in ihr Herkunftsland.

Alles in Kürze

Ein Abschiebeflug istam Freitagmorgen vom Flughafen Leipzig/Halle aus gestartet. Ziel: Afghanistan. © NEWS5 / N5 DESK

Ein Flieger der Qatar Airways startete am heutigen Freitagmorgen in Richtung der afghanischen Hauptstadt Kabul. An Bord der Maschine: 81 Menschen aus dem von der Taliban regierten Land, wie das Bundesinnenministerium (BMI) auf Anfrage von TAG24 erklärte.

Der Flieger war bereits am Donnerstag auf dem Flughafen gelandet. Offizielle Angaben zu der Maschine aus Doha blieben zunächst jedoch aus.

Am Freitag erklärte das BMI dann, dass es sich bei den 81 Menschen allesamt um vollziehbar ausreisepflichtige afghanische Männer handle, die in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten sind.

"Es ist gelungen, einen weiteren Abschiebeflug mit Straftätern nach Afghanistan zu organisieren. Damit beginnen wir, einen weiteren Teil des Politikwechsels aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen", erklärte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (55, CSU) in einer Mitteilung.