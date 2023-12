Schnee-Chaos in Bayern: Warnung vor Wald-Spaziergängen, Flughäfen dicht, Hellabrunn geschlossen

Bayern - Der Winter ist in Süddeutschland zum Dezember-Start das vorherrschende Thema. Schneemassen beeinflussen in Bayern den Alltag weitreichend. Hier erfahrt Ihr die jüngsten Entwicklungen.

Der Tierpark Hellabrunn in München bleibt angesichts der starken Schneefälle am Samstag geschlossen.

Auch die Münchner Residenz bleibe vorübergehend geschlossen, so Schreiber. Das gelte auch für den Weihnachtsmarkt im Innenhof der Anlage. Dort seien Hütten von Dachlawinen beschädigt worden.

Das gelte für Schloss Linderhof in Ettal im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sowie für die Schlösser auf der Herreninsel im Chiemsee, sagte am Samstag Bernd Schreiber, Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung, in München .

Wegen des starken Schneefalls sind in Bayern mehrere Schlösser für Besucher geschlossen worden.

In Nürnberg sei weitgehend regulärer Betrieb möglich, sagte der Sprecher. Es liege aber Schnee und der Winterdienst sei im Einsatz.

Das teilte ein Sprecher des Nürnberger Flughafens am Samstagvormittag mit. Aus Kapazitätsgründen könne der Flughafen Nürnberg jedoch nur begrenzt Maschinen aufnehmen.

Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber (46, CSU) rät angesichts der starken Schneefälle insbesondere in Südostbayern vom Betreten der Wälder ab.

Herabfallende Äste oder umstürzende Bäume seien eine Gefahr. "Viele Bäume können im Moment der hohen Last des nassen Schnees in den Kronen nicht mehr standhalten und können ohne Vorwarnung umkippen oder zusammenbrechen", teilte die Ministerin am Samstag mit.

Weiter: "Wer nicht unbedingt in den Wald muss, sollte in den nächsten Tagen draußen bleiben."

Besonders gefährlich sei die Lage in den Alpen, am Alpenrand und in den östlichen Mittelgebirgen.