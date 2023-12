Schnee-Chaos in Bayern: 560 Flüge in München gestrichen, kein Skibetrieb auf Zugspitze

Fortsetzung des Artikels laden

16.10 Uhr: Thomas Müller wendet sich an Fans und witzelt über Spielabsage

Thomas Müller (34) hat sich bei den Fans gemeldet und mit einer witzigen Videobotschaft auf die wetterbedingte Absage des Heimspiels in der Bundesliga seines FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin an diesem Samstag reagiert. "Hallo meine Damen und Herren, wir befinden uns wie so oft am Samstagnachmittag in der rechten Halbspur. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso das Spiel heute ausgefallen ist", sagte der dick eingepackte Müller, der bei dicken Flocken selbst ordentlich am Schnee schieben war, lachend. Und führte weiter aus: "Keine Ahnung, aber gut, wir müssen es alle hinnehmen." Seine wichtige Bitte an viele der 13,9 Millionen Menschen, die ihm auf der Plattform derzeit folgen: "Macht's gut, bleibt alle verletzungsfrei, nicht ausrutschen und dann schaun ma mal, vielleicht findet es ja morgen statt oder in den nächsten Tagen."

15.55 Uhr: Mehrere Weihnachtsmärkte in Bayern bleiben geschlossen

Wegen des starken Schneefalls bleiben in Bayern am Samstag etliche Weihnachtsmärkte geschlossen. Dazu zählten in München der Markt im Innenhof der Residenz, wo Dachlawinen nach Angaben der Schlösserverwaltung Hütten beschädigt hatten. Auch das beliebte Tollwood-Winterfestival konnte einer Sprecherin zufolge am Samstag nicht öffnen. Betroffen waren des Weiteren zum Beispiel auch die Adventsmärkte in den oberbayerischen Gemeinden Rottach-Egern, Bad Wiessee und Tegernsee sowie im niederbayerischen Bad Füssing. Wie es am morgigen Sonntag weitergeht, steht nicht fest.

15.40 Uhr: BRK-Einsatzkräfte trotz Schneeketten und Allrad an ihren Grenzen

Die Schneefälle im Süden Bayerns stellen auch Rettungskräfte und Hilfsorganisationen vor große Herausforderungen. "In einigen Landkreisen Südbayerns stoßen die Einsatzkräfte trotz Schneeketten und Allradantrieb an ihre Grenzen - ohne Unterstützung der Bergwacht ist teilweise kein Durchkommen mehr", teilte ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes mit. Auch seien in einem Landkreis ehrenamtliche Schnelleinsatzgruppen alarmiert, um die Retter zu unterstützen. "Wir schließen uns dem Aufruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd an: Bleiben Sie möglichst zu Hause! Das Unfallrisiko ist immens erhöht, jede vermeidbare Fahrt, auf die verzichtet wird, zählt und entlastet die Rettungskräfte in den betroffenen Regionen", heißt es.

Die heftigen Schneefälle im Süden Bayerns stellen auch Rettungskräfte vor erhebliche Herausforderungen. © Peter Kneffel/dpa

14.07 Uhr: Tiergarten Straubing und Zoo Augsburg geschlossen

Wegen des extremen Wintereinbruchs sind der Tiergarten Straubing und der Zoo Augsburg am Samstag geschlossen. Nach städtischen Angaben bestand Schneebruchgefahr in den Anlagen. In den beiden Städten wurde vorübergehend auch der öffentliche Nahverkehr eingestellt. Der Tierpark Hellabrunn in München bleibt ebenfalls geschlossen.

13.55 Uhr: Bayern sagt Weihnachtsbesuche bei Fanclubs ab

Das chaotische Wetter lässt leider keine andere Wahl zu: Der FC Bayern München hat wegen der heftigen Schneefälle auch die für diesen Sonntag angesetzten traditionellen Weihnachtsbesuche bei den Fanclubs abgesagt! Das teilte der deutsche Rekordmeister am Samstag mit, nachdem bereits das für den Nachmittag geplante Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin abgesagt worden war. "Auch hier gilt: Der wichtigste Aspekt war die Sicherheit unserer Fans und auch unserer Spieler", begründete Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen (56) die Absage.

13.26 Uhr: Stromausfälle in Teilen Ober- und Ostbayerns

Umgestürzte Bäume haben in Teilen Bayerns zu Stromausfällen geführt. Betroffen seien "viele tausend" Haushalte im Netzbereich von Bayernwerk, und zwar insbesondere in den Bereichen Penzberg, Kolbermoor, Freilassing, Parsberg, Vilshofen, Eggenfelden und Regen, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Serviceteams seien seit der Nacht im Einsatz, um Schäden an Stromleitungen zu beheben und die Stromversorgung wieder herzustellen. Angesichts der angekündigten weiteren Schneefälle sei von weiteren Stromausfällen auszugehen.



Die Schneemassen halten den Freistaat weiter in Schach. Stellenweise sind sogar Stromleitungen ausgefallen. © Lukas Barth/dpa

12.28 Uhr: Tierpark Hellabrunn in München geschlossen, Messen entfallen

Der Tierpark Hellabrunn in München bleibt angesichts der starken Schneefälle am Samstag geschlossen. Die Sicherheit auf den Wegen sei beeinträchtigt, hieß es. Die Stadt riet Bürgern, generell Park- und Grünanlagen zu meiden. Auf dem Messegelände entfallen wegen des eingeschränkten Verkehrs die Messen Heim+Handwerk und Food&Life.

12.14 Uhr: Einige bayerische Schlösser geschlossen - Neuschwanstein geöffnet

Wegen des starken Schneefalls sind in Bayern mehrere Schlösser für Besucher geschlossen worden. Das gelte für Schloss Linderhof in Ettal im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sowie für die Schlösser auf der Herreninsel im Chiemsee, sagte am Samstag Bernd Schreiber, Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung, in München. Nicht betroffen ist Schloss Neuschwanstein nahe Füssen im Allgäu. Dort fänden gebuchte Führungen statt.

Auch die Münchner Residenz bleibe vorübergehend geschlossen, so Schreiber. Das gelte auch für den Weihnachtsmarkt im Innenhof der Anlage. Dort seien Hütten von Dachlawinen beschädigt worden.

Zahlreiche Schlösser in Bayern sind witterungsbedingt geschlossen worden. Im berühmten Schloss Neuschwanstein finden gebuchte Führungen noch statt. (Archiv) © Nicolas Armer/dpa

12.04 Uhr: Flughafen Nürnberg nimmt einzelne Maschinen aus München auf

Nachdem der Airport München vorübergehend den Flugbetrieb eingestellt hat, hat der Flughafen Nürnberg einzelne Maschinen aufgenommen, die München nicht mehr ansteuern konnten. Das teilte ein Sprecher des Nürnberger Flughafens am Samstagvormittag mit. Aus Kapazitätsgründen könne der Flughafen Nürnberg jedoch nur begrenzt Maschinen aufnehmen. In Nürnberg sei weitgehend regulärer Betrieb möglich, sagte der Sprecher. Es liege Schnee und der Winterdienst sei im Einsatz.

11.57 Uhr: Bayerns Forstministerin rät von Aufenthalten in Wäldern ab

Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber (46, CSU) rät angesichts der starken Schneefälle insbesondere in Südostbayern vom Betreten der Wälder ab. Herabfallende Äste oder umstürzende Bäume seien eine Gefahr. "Viele Bäume können im Moment der hohen Last des nassen Schnees in den Kronen nicht mehr standhalten und können ohne Vorwarnung umkippen oder zusammenbrechen", teilte die Ministerin am Samstag mit. Weiter: "Wer nicht unbedingt in den Wald muss, sollte in den nächsten Tagen draußen bleiben." Besonders gefährlich sei die Lage in den Alpen, am Alpenrand und in den östlichen Mittelgebirgen.



Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber (46) warnt während der aktuellen Schneelasten vor Spaziergängen im Wald. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

11.49 Uhr: Kein Flugbetrieb am Allgäu Airport in Memmingen

Der Allgäu Airport in Memmingen hat wegen der Schneefälle am Samstag vorübergehend den Flugbetrieb eingestellt. Die Sperrung sollte nach Flughafen-Angaben zunächst bis 15 Uhr gelten. Passagieren wird empfohlen, sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren. Zuvor hatte der Flughafen München wegen des Wetters den Flugbetrieb bereits bis Sonntagmorgen eingestellt.