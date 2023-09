Presse-Zensur? Aiwanger lässt unangenehme Fragen aus Exklusiv-Interview entfernen

Wie lange hält seine Geduld noch? Bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) steht sein Vize Aiwanger derzeit nicht im besten Licht. © Lukas Barth-Tuttas/epa-Pool/dpa

Unter anderem war dabei auch folgender Vorhalt:

"Was uns überrascht hat, ist, dass Sie sich an so viele Dinge nicht mehr erinnern können, wo es doch ein so einschneidendes Erlebnis war in Ihrer Jugend."

Angespielt wird dabei auf die 25 Fragen, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) von Aiwanger zu den Themen rund um das antisemitische Flugblatt aus Schulzeiten beantwortet haben wollte.

In den ersten 22 Fragen wich Aiwanger fast durchgehend mit schwammigen Formulierungen aus oder gab an, sich nicht erinnern zu können.

Bei Frage 23 ("Welche Konsequenzen haben Sie damals aus der Angelegenheit für sich persönlich gezogen?") schrieb er dann jedoch: "Der Vorfall war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Er hat wichtige gedankliche Prozesse angestoßen."

Das angebliche "nicht erinnern" in Kombination mit dem "einschneidenden Erlebnis" wurde von vielen Politikern, aber auch Podcastern, Journalisten und Usern Sozialer Medien kritisiert.

Ebenfalls gestrichen wurde die Frage, ab wann Aiwanger gewusst habe, dass sein Bruder für das Flugblatt verantwortlich gewesen wäre. Die Streichungen wurden kurz vor Redaktionsschluss versucht und seien entgegen den Absprachen unternommen worden, heißt es.

Der Bayerische Journalistenverband lobte auf X/Twitter den Umgang der Zeitung mit dem Vorfall: "Interview-Autorisierung dient nicht dazu, dass Politiker sich Antworten auf unangenehme Fragen nachträglich entziehen. Gut, dass die @AZ_Augsburg diesen Eingriff von #Aiwanger transparent macht."