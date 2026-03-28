Befreiter Buckelwal wieder gestrandet: Experten raten, das Tier vorerst in Ruhe zu lassen
Niendorf - Ein gestrandeter Buckelwal saß seit Montag auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) fest. Zwar konnte er sich in der Nacht zu Freitag selbst befreien, doch nun ist er erneut gestrandet! TAG24 berichtet im Liveticker.
Experten vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) waren die vergangenen Tage vor Ort und arbeiteten gemeinsam mit der Feuerwehr an einer Lösung.
Mehrere Rettungsversuche liefen zunächst ins Leere. Am Freitag der Wendepunkt: Der Buckelwal war plötzlich verschwunden, hatte sich selbst befreit. Nachdem er zunächst gefunden wurde, versuchten Boote, dem Tier den Weg ins offene Meer zu zeigen.
Doch am Samstag dann die erneute Wende, der Buckelwal tauchte kurz vor Wismar auf und geriet wieder auf eine Sandbank.
Nun soll der Buckelwal erstmal in Ruhe gelassen werden.
Wenn er sich nicht über Nacht von alleine frei schwimmt, wird Sonntag über die nächste Rettungsaktion entschieden.
28. März, 18.05 Uhr: Wal soll vorerst in Ruhe gelassen werden
Einen neuen Rettungsversuch soll es erstmal nicht geben: "Wir wollen dem Wal die Chance geben, sich selbst zu befreien", sagte der Meeresbiologe der Organisation Greenpeace, Thilo Maack, der dpa.
"Der Wal macht nach wie vor Anstalten loszuschwimmen", sagte Maack. Er habe am Samstag selbst im Schlauchboot in der Nähe des gestrandeten Tieres gesessen. "Wir hoffen daher, dass er sich selbst befreit."
Laut Maack sei der Buckelwal südlich von der Insel Walfisch gestrandet. Dort sei das Wasser deutlich tiefer als am Timmendorfer Strand, wo der Buckelwal vorher festsaß, so der Meeresbiologe. Die Boote hätten sich nun zurückgezogen. "Das Beste ist jetzt, den Wal komplett in Ruhe zu lassen", sagte er.
In der Nacht soll die Wasserschutzpolizei vor Ort bleiben, um den Wal im Auge zu behalten. Nach Plan wollen die Experten laut Maack am Sonntag in die Bucht zurückkommen. TAG24 wird auch dann wieder berichten.
28. März, 16.09 Uhr: Gibt es heute noch einen Rettungsversuch?
Nach TAG24-Informationen soll es am Samstag keine Rettungsaktion mehr geben.
Offenbar soll der Buckelwal zunächst in Ruhe gelassen werden. Falls sich der Wal durch einen ansteigenden Wasserspiegel nicht selbst befreien kann, sollen am Sonntag weitere Maßnahmen ergriffen werden.
Eine Bestätigung hierfür steht noch aus.
28. März, 15.08 Uhr: Meeresbiologe Lehmann meldet sich zur Situation zu Wort
Der Meeresbiologe Robert Marc Lehmann meldete sich zu der Situation des Buckelwales auf Instagram zu Wort.
"Der Wal ist erneut gestrandet. Das hielt ich von Anfang an für das wahrscheinlichste Szenario", teilte der YouTuber in seiner Instagram-Story.
28. März, 14.49 Uhr: Gewissheit ist da! Buckelwal erneut gestrandet
Wie Greenpeace gegenüber TAG24 mitteilte, ist der Buckelwal tatsächlich erneut gestrandet!
Die Naturschutzorganisation ist mit zwei Schlauchbooten vor Ort. Auf diesen befinden sich zudem ein Wissenschaftler vom ITAW und ein Wissenschaftler vom Deutschen Meeresmuseum.
Aktuell sondieren sie die Lage. Wie es nun weitergeht, ist noch unklar.
28. März, 14.28 Uhr: Buckelwal mehrfach vor Wismar gesichtet
Der befreite Buckelwal ist erneut von mehreren Augenzeugen gesichtet worden.
Der Meeressäuger befindet sich in der Wismarbucht, in der Nähe der unbewohnten Insel Walfisch. Das bestätigte das Umweltministerium in Schwerin.
"Es ist unklar, ob er feststeckt oder nicht", sagte der Ministeriumssprecher der dpa.
Um dem Wal im Notfall helfen zu können, sind Einsatzkräfte von der Wasserschutzpolizei Wismar und Rostock, Mitarbeiter des Deutschen Meeresmuseums, des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) und der Naturschutzorganisation Greenpeace im Wasser und am Land vor Ort.
28. März, 13.57 Uhr: Wal offenbar erneut auf Sandbank gestrandet
Wie ein "Bild"-Reporter vor Ort berichtet, ist der Wal wieder gestrandet!
Demnach sei der Wal in der Wismarer Bucht auf Grund gelaufen. Greenpeace konnte die Strandung des Tieres noch nicht bestätigen.
Allerdings bestätigte Greenpeace, das der Wal vor der Insel "Walfisch" entdeckt worden ist.
28. März, 12.40 Uhr: Experten überprüfen Sichtung vom Wal bei Wismar
"Ich kann bestätigen, dass wir heute Vormittag eine Sichtungsmeldung bei Wismar hatten, die wir jetzt überprüfen", sagte Diana Meyen, Sprecherin des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund.
Demnach werden auch Meldungen zu möglichen weiteren Sichtungen nahe der unbewohnten Insel Walfisch geprüft.
Außerdem wollen Experten des Meeresmuseums an Bord eines Bootes gehen, das den Wal seit dem Morgen sucht.
Die Experten wollen den Wal finden, um ihn weiter in tieferes Wasser der Ostsee zu drängen. Im Idealfall soll der junge Wal den Weg von der Ostsee über die Nordsee zurück in den Atlantik finden.
Wal-Sichtungen können Menschen auf der Homepage des Meeresmuseums und per Telefon melden.
"Das Tier ist gestresst und geschwächt. Es ist wichtig, dass es nicht durch private Suchen zusätzlich Stress bekommt", ergänzte Meyen.
28. März, 11.17 Uhr: Schwimmt der Buckelwal kurz vor Wismar?
Der Buckelwal soll vor Wismar gesehen worden sein, berichtet Greenpeace gegenüber TAG24.
Die Wasserschutzpolizei sei nun auf dem Weg, um zu schauen, ob sich das Tier wirklich vor Ort befindet.
Schon vor einigen Wochen war der Buckelwal bereits nach Wismar geschwommen und geriet dabei in den Hafen.
28. März, 11.08 Uhr: Greenpeace ist auf dem Weg nach Boltenhagen
Noch immer gibt es keine Spur von dem Buckelwal. Greenpeace hat sich mit dem ITAW über das weitere Vorgehen besprochen.
Sie sind nun mit zwei Booten auf den Weg nach Boltenhagen, um der Wasserschutzpolizei dort ihre Hilfe anzubieten.
"Wir wollen gemeinsam Ausschau nach dem Wal halten", so Greenpeace.
Außerdem rufen sie die Bevölkerung dazu auf, nach dem Wal zu schauen. Wer den Wal sieht, soll sich unter der offiziellen Hotline 0173 9688267 melden.
28. März, 10.27 Uhr: Suche nach Buckelwal geht weiter
Ein Boot der Wasserschutzpolizei fährt weiterhin die Küste ab. "Das Seegebiet ist ziemlich riesig, das ist eine große Fläche für ein Boot, das ist schon Glückssache", sagte ein Sprecher.
Rund 65 Küstenkilometer fährt das Boot "Ucker" von der schleswig-holsteinischen Landesgrenze bis Warnmünde in Mecklenburg-Vorpommern.
Bis 18 Uhr soll die Suche nach dem Wal weiter nach dem Zufallsprinzip laufen. Je nach Entwicklung würde dann eine Nachtschicht übernehmen.
Zusätzlich ist das Polizeiboot "Walfisch" auf Streife unterwegs und unterstützt die Suche dadurch indirekt. Drohnen sollen bei der Suche momentan nicht eingesetzt werden. Außerdem setzt man zudem auf Sportboote, "die melden das dann auch an die Behörden, wenn die unterwegs sind und was sehen", erklärte der Sprecher.
28. März, 9.18 Uhr: Greenpeace fordert Boote an
Nach dem Abbruch der Rettungsaktion am Freitag hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace nun vier Schlauchboote angefordert. Dennoch wollen die Einsatzkräfte eine erneute Sichtung abwarten.
Auch das Boot der Wasserschutzpolizei "Uecker" war bereits im Einsatz und befindet sich nun im Hafen Timmendorfer Strand.
Der Grund für die abgebrochene Aktion ist inzwischen ebenfalls bekannt: Demnach ließ sich der Wal nicht mehr von den Booten leiten und tauchte unter ihnen hindurch.
28. März, 8.28 Uhr: Bisher keine Wal-Sichtungen gemeldet - Suche läuft an
Seit Abbruch der Beobachtung des von einer Sandbank vor dem Niendorfer Strand befreiten Buckelwals am Freitag sind zunächst keine neuen Sichtungen gemeldet worden.
Die Suche solle bald aufgenommen werden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Wismar am Morgen. Das Tier sei wahrscheinlich in der westlichen Ostsee unterwegs.
Es habe keine Sichtungen gegeben, sagte er. Auch den Kollegen in Travemünde, mit denen man in Kontakt stehe, sei nichts bekannt. Eine Sprecherin der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd sagte ebenso: "Wir warten auf Sichtungen aus der Bevölkerung." Man habe seit dem Freitagnachmittag keine Neuigkeiten.
Laut dem Sprecher der Wasserschutzpolizei soll demnächst das Boot "Uecker" auslaufen, um gezielt zwischen der schleswig-holsteinischen Landesgrenze und der Insel Poel in der Wismarer Bucht zu suchen.
27. März, 17.30 Uhr: Einsatzkräfte wollen am Samstag wieder rausfahren
Obwohl die Einsatzkräfte die Aktion am Freitag abgebrochen haben, geben sie nicht auf. Am Samstag wollen sie den Wal erneut begleiten und ihn ins offene Meer leiten.
Voraussetzung sei jedoch, dass die Position des Wals ausgemacht werden könne. Auch die Bevölkerung solle aufmerksam bleiben und gegebenenfalls Walsichtungen melden. TAG24 wird auch am Samstag wieder berichten.
27. März, 16.50 Uhr: Walbegleitung abgebrochen - So geht es weiter
Die Aktion der Boots-Eskorte wurde für heute abgebrochen! Das bestätigte Christin Otto von Sea Shepherd auf Nachfrage von TAG24. Der Grund? "Es gab keine Veränderung mehr und es war auch keine Veränderung mehr in Sicht", erklärt die Expertin. Der Wal halte sich nur noch sehr nahe an der Küste auf Höhe von Boltenhagen auf.
"Dann hat sich das Team dazu entschieden, ihn jetzt erst einmal in Ruhe zu lassen und Abstand zu geben", so Otto weiter. Demnach sei die Aktion für heute beendet.
Wie es morgen weitergeht? Sea Shepherd werde erste einmal auf Abruf zur Verfügung stehen. Schließlich müsse der Wal zunächst gefunden werden, um ihn weiter begleiten zu können. Ziel ist es jedoch weiterhin in Zusammenarbeit mit Wasserschutzpolizei und den anderen Organisationen das Tier in die richtige Richtung zu leiten.
27. März, 16.34 Uhr: Wal befindet sich vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns
Dadurch, dass der Wal aktuell sehr nah an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern schwimmt, sei nun entsprechend die Wasserschutzpolizei dieses Bundeslandes zuständig. Das erklärte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein.
Ob der verschobene Zuständigkeitsbereich nun auch der Grund dafür ist, dass die Boote teilweise abrücken, konnte der Sprecher jedoch nicht bestätigen. Die Mitarbeitenden des ITAW an Bord des Küstenwachen-Bootes werden derzeit zurück nach Niendorf gebracht.
27. März, 16.05 Uhr: Boote brechen Begleitung des Wals teilweise ab
Überraschende Wendung: Die Küstenwache habe offenbar vor, die Begleitung des Wals in Kürze abzubrechen. Das bestätigte Daniela von Schaper von Greenpeace auf Nachfrage von TAG24. Den Grund dafür konnte sie jedoch bislang nicht nennen.
Auch Greenpeace überlege nun, ob es den Wal noch länger mit dem Boot bis zum Einbruch der Dunkelheit begleitet oder ob es ebenfalls abbricht. "Das wird gerade noch bewertet", so die Expertin.
"Die Idee ist jedoch schon, den Wal auch am Wochenende noch weiter zu begleiten", erklärt von Schaper weiter.
27. März, 14.34 Uhr: Wal kommt vom Kurs ab, Ufer rückt wieder näher
Das war so nicht geplant: Der Wal kommt der Küste nun wieder gefährlich nahe, nachdem er nach Osten abgedriftet ist.
Die "Fehmarn" befand sich gegen 14.30 Uhr nur zwei Kilometer vom Ufer entfernt.
27. März, 13.45 Uhr: Wal entfernt sich immer weiter von der Küste
Grundsätzlich ist der Wal weiter in der richtigen Richtung unterwegs.
Laut "Vesselfinder.com" befand sich die "Fehmarn", die das Tier auf seinem Weg begleitet, gegen 13.45 Uhr bereits ungefähr 12,6 Kilometer vom Niendorfer Strand entfernt auf offener See.
27. März, 13.24 Uhr: Biologe berichtet von brenzliger Situation
Brenzlige Situation auf dem Meer: Wie Meeresbiologe Robert Marc Lehmann via Instagram mitteilte, sei der Wal zeitweise durch nur zwei Meter tiefes Wasser geschwommen.
Mit einer "sanften Wegabschneidung", wie der YouTuber es bezeichnete, hätten die Einsatzkräfte das Tier vor einer erneuten Strandung bewahrt. Lehmann ist an Bord eines der Schiffe.
27. März, 12.21 Uhr: Position des Wals kann nachverfolgt werden
Über die Seite "Vesselfinder.com" kann die genaue Position der beteiligten Boote und somit auch die ungefähre Position des Wals nachverfolgt werden.
Gegen 12.20 Uhr befand sich die "Fehmarn", das Schiff der Küstenwache, rund 4,5 Kilometer vom nächstgelegenen Festland entfernt.
27. März, 12.04 Uhr: Greenpeace-Aktivisten warnt vor Fischernetzen
Daniela von Schaper von Greenpeace hat gegenüber TAG24 erklärt, dass die Fischernetze in der Lübecker Bucht zum Problem für den Wal werden könnten.
Einige Fischer hätten demnach bereits versucht, ihre Stellnetze einzuholen, aber nicht alle. Mithilfe der Bootskolonne werde nun versucht, das Tier sicher an den Netzen vorbeizuleiten.
Das Risiko, dass der Wal sich verfange, sei "schwer abzuschätzen", erklärte die Aktivistin.
27. März, 11.50 Uhr: ITAW-Expertin klärt über weiteres Vorgehen auf
Dr. Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) hat mit TAG24 über das weitere Vorgehen gesprochen. Geplant sei demnach, den Wal auf jeden Fall den kompletten Tag zu begleiten.
Solange er in die richtige Richtung schwimme, würden die Boote reichlich Abstand halten. Sie würden erst aktiv, sollte er den Kurs wieder ändern, so Groß.
Mit Blick auf die Ereignisse seit Montag sprach die Expertin von "nervenaufreibenden, langen Tagen". Das Ganze habe auch sie "emotional mitgenommen".
Angesichts des großen Medieninteresses betonte Groß, dass es wichtig sei, "die Bevölkerung mitzunehmen" und zu zeigen, was passiere. Auch intern wolle man nachbereiten, was gut gelaufen sei und was nicht.
27. März, 11.15 Uhr: Meeresbiologe spricht von "Harakiri"-Aktion
Meeresbiologe Robert Marc Lehmann hat sich gegenüber TAG24 äußerst verärgert gezeigt.
Der YouTuber sprach angesichts der vielen Boote von einer "Harakiri-Aktion", die den Wal verunsichert habe. Das Tier sei "orientierungslos und panisch", erklärte Lehmann.
Er widersprach allerdings der Greenpeace-Aktivistin Teichmann, die erklärt hatte, dass der Wal sehr langsam schwimme und wenig tauche. Er verhalte sich für einen Wal, der tagelang gestrandet war, "ganz normal", so Lehmann. Was nun im weiteren Verlauf passiere, könne er nicht sagen.
27. März, 10.52 Uhr: Wal schwimmt langsam und taucht wenig
Wie Teichmann gegenüber TAG24 erklärte, schwimme der Wal derzeit sehr langsam und tauche wenig.
Das liege aber auch daran, dass das Wasser im Küstenbereich eben auch deutlich flacher ist. Im tieferen Gewässer hatte er längere Abtauchphasen, was für eine ruhige Atmung spricht.
Zu seinem Gesundheitszustand könne man aktuell aber keine gesicherten Angaben machen.
Laut Augenzeugen haben sich der Wal und die Boote wieder ein gutes Stück von der Küste entfernt. Demnach seien die beteiligten Boote vom Strand "gerade noch so zu erkennen".
27. März, 10.37 Uhr: Wal schwimmt wieder in die richtige Richtung
Was für ein Krimi! Laut Augenzeugen schwimmt der Wal nun wieder in die richtige Richtung, vom Strand weg.
TAG24 ist in Kontakt mit Greenpeace-Aktivistin Heinke Teichmann, die sich an Bord eines der beteiligten Boote befindet. Sie erklärt, dass das Tier mithilfe eines "engen Verbands" aus mehreren Booten von der Küste weggeführt werden soll.
27. März, 10.22 Uhr: Wal nur noch 50 Meter vom Strand entfernt
Laut Augenzeugen vor Ort ist der Wal nun plötzlich nur noch 50 Meter vom Strand entfernt und schwimmt parallel zum Ufer.
Die Boote versuchen alles, um ihn vor einer erneuten Strandung zu bewahren.
27. März, 10.15 Uhr: Wal plötzlich zurück in der Lübecker Bucht
Das gibt es nicht! Nachdem er fast eine Stunde lang nicht gesichtet worden war, ist der Wal nun wieder in der Nähe des Niendorfer Strandes aufgetaucht.
Die Einsatzkräfte sind mit sieben Booten auf dem Wasser, um das Tier vom Strand fernzuhalten und eine erneute Strandung zu verhindern.
Nach Einschätzung von Christin Otto von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd trennen den Wal jetzt nur noch wenige hundert Meter von der Stelle, an der er tagelang gestrandet war.
27. März, 10.06 Uhr: Wal muss auf Heimweg einige Engstellen passieren
Thilo Maack von Greenpeace wertete den Umstand, dass der Wal seit Längerem nicht mehr gesichtet wurde, gegenüber TAG24 als "sehr gutes Zeichen". Dies spreche dafür, dass er nicht mehr in Nähe des Festlandes sei.
Problematisch könne allerdings werden, dass es auf dem Weg durch die Nordsee bis in den Atlantik immer wieder Engstellen gebe - sowohl in deutschen als auch in dänischen Gewässern.
Buckelwale orientieren sich demnach vor allem auf Sicht und anhand ihrer Erfahrungen. "Er hat noch eine Reise vor sich", verdeutlichte Maack.
27. März, 9.49 Uhr: Wal konnte nicht mit einem Sender versehen werden
Warum wurde der Wal eigentlich nicht mit einem Sender versehen, um seinen Weg in die Freiheit nahtlos nachverfolgen zu können?
Die Haut des Tieres habe dies durch ihren schlechten Zustand nicht möglich gemacht, wie Dr. Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) erklärte.
27. März, 9.27 Uhr: Wal ist seit längerer Zeit nicht mehr gesichtet worden
Der Wal wurde mittlerweile seit rund 20 Minuten nicht mehr gesichtet. Nun soll eine sogenannte "Long-Range-Drohne" zum Einsatz kommen, die speziell für längere Strecken konzipiert ist.
TAG24 ist mittlerweile nicht mehr an Bord des Greenpeace-Bootes. Da das Tier längere Zeit nicht mehr gesichtet wurde, soll sich der Bootsverband offenbar demnächst auflösen. Das ist aber noch nicht sicher.
27. März, 9.20 Uhr: Aufräumarbeiten am Niendorfer Strand
Während der Wal auf dem besten Weg Richtung offenes Meer ist, finden am Niendorfer Strand bereits die Aufräumarbeiten statt.
Die Bagger werden für ihren Abtransport vorbereitet, die Bojen wurden an Land geholt und die Absperrzäune abgebaut.
27. März, 8.49 Uhr: Wal schwimmt der Freiheit entgegen
Auf den Booten macht sich Hoffnung breit: Der Wal hat sich mittlerweile ein gutes Stück von der Küste entfernt und ist auf dem besten Weg, die Lübecker Bucht zu verlassen.
Die Maßnahmen der Einsatzkräfte vor Ort scheinen tatsächlich Früchte zu tragen. Das bestätigte auch Dr. Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) auf dem Festland.
27. März, 8.37 Uhr: Wal scheint nicht allzu gestresst zu sein
Ole Lorenzen, der Skipper des Greenpeace-Bootes, erklärte gegenüber TAG24, dass der Wal "alle zwei, drei Minuten" auftauche und sich offenbar frei bewege.
Sein Kollege Thilo Maack verdeutlichte, dass das minutenlange Tauchen dafür spreche, dass das Tier ruhig atme und nicht allzu gestresst sei.
Ruhig schlafen könne der Greenpeace-Aktivist aber erst, wenn der Wal es zumindest bis in die Nordsee geschafft habe. "Das wird aber eher Tage als Stunden dauern", so Maack.
27. März, 8.25 Uhr: Bürgermeister spricht von "großartiger" Arbeit
Sven Partheil-Böhnke, Bürgermeister von Timmendorfer Strand, hat sich am Strand erleichtert über die Befreiung des Wals gezeigt. Er dankte allen Helfern und sprach von einer "großartigen" Arbeit.
"Nach den schrecklichen Nachrichten der letzten Monate, nach Kriegen und Krisen ist das eine gute Nachricht. Und alleine das ist schon ein Grund, sich zu freuen", betonte der Politiker.
27. März, 8.13 Uhr: Boote wollen den Wal vom Strand fernhalten
Um den durch die innere Lübecker Bucht schwimmenden Wal vor einer erneuten Strandung zu bewahren, hat sich nun ein Bootsverband aus fünf Booten gebildet, die im Abstand von zwei Bootslängen hintereinander herfahren.
Das Ziel ist es, immer zwischen Strand und Wal zu bleiben, um das Tier mithilfe der Motorengeräusche vom Strand fernzuhalten.
An Bord der Boote sind auch zwei Meeresbiologen, darunter Robert Marc Lehmann.
27. März, 7.55 Uhr: Wal wird von Schiff der Küstenwache begleitet
TAG24 befindet sich vor Ort auf einem Boot von Greenpeace, das sich an der Rettungsmission beteiligt.
Der Wal wird währenddessen eng von einem Schiff der Küstenwache begleitet.
27. März, 7.47 Uhr: Wal befindet sich wieder vor der Niendorfer Küste
Wie Christin Otto von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd gegenüber TAG24 erklärte, sei der Wal nun erneut vor Niendorf gesichtet worden. "Ich habe ihn selbst gesehen", so Otto.
Das Ziel sei nun, dem Tier mithilfe von zahlreichen Booten den richtigen Kurs zu zeigen. Otto sprach von einer "dynamischen Situation".
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Wal es tatsächlich zurück in den Atlantik schaffe, stufte allerdings auch die Expertin als "sehr gering" ein - auch, weil das Tier sich bereits in den vergangenen Wochen immer im Gebiet unweit der Küste aufgehalten habe. Trotzdem gebe es eine kleine Chance.
27. März, 7.36 Uhr: Experte macht sich Sorgen über Zustand des Wals
Sollte der Wal tatsächlich vor Scharbeutz gesichtet worden sein, sei das ein gutes Zeichen, erklärte Lehmann. Das Tier sei auf dem richtigen Weg.
Sorgen mache ihm allerdings die Gesundheit des Kolosses. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser den Weg zurück in den Atlantik finde, werde aufgrund seines Zustands gemindert.
27. März, 7.26 Uhr: Meeresbiologe bestätigt Befreiung des Wals
Wie Meeresbiologe Robert Marc Lehmann vor Ort bestätigte, hat sich der Wal in der Nacht freigeschwommen.
Man müsse nun schauen, ob er irgendwo gesichtet werde. Er selbst hoffe, dass das nicht passiere, das sei eigentlich das beste Szenario, so der YouTuber.
27. März, 7.20 Uhr: Wal nach Befreiung offenbar vor Scharbeutz gesichtet
Es gibt vor Ort Gerüchte, dass der Wal vor Scharbeutz gesichtet worden sein soll. Demnach sollen ihn zwei Anwohner entdeckt haben.
Bisher gibt es aber noch keine Bestätigung dafür.
27. März, 7.04 Uhr: Wasserstand über Nacht gestiegen
Offensichtlich ist der Wasserstand über Nacht ein gutes Stück gestiegen.
Unter anderem ist der Damm, den sich einer der Bagger am Donnerstag "gebaut" hatte, um zum Wal zu gelangen, nun überspült worden.
27. März, 6.39 Uhr: Drohne ist wieder zurück
Vor Ort heißt es, dass der Drohnenflug wohl schon abgeschlossen ist.
Um 7 Uhr soll es ein Update der Experten geben.
27. März, 6.29 Uhr: Küstenwache und Drohne suchen nach Wal
Aktuell fliegt eine Drohne die Küste am Niendorfer Strand entlang.
Außerdem sind zwei Schiffe der Küstenwache in der inneren Lübecker Bucht unterwegs, um nach dem Wal zu suchen.
27. März, 6.10 Uhr: Der Wal ist verschwunden
Am Freitagmorgen sollten die Rettungsversuche rund um den Buckelwal weitergehen, doch der Wal ist nirgends zu sehen!
Mithilfe einer Drohne wollen die Retter des ITAW nun nach dem Tier suchen, um zu schauen, ob es sich noch irgendwo in der Bucht aufhält.
TAG24 wird weiterhin live vor Ort berichten.
26. März, 20.40 Uhr: Tag vier ist abgeschlossen
Für heute ist Feierabend, aber morgen soll die Rettungsaktion weitergehen. Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke kündigt an, dass der Einsatz gegen 6 Uhr fortgesetzt werden soll.
Die Hoffnung auf eine Befreiung des Meeressäugers, der beinahe eine ganze Nation in Atem hält, lebt. TAG24 wird auch am fünften Tag nach der Strandung des Tieres vor Ort sein und live berichten.
26. März, 20.29 Uhr: Rettungsaktion neigt sich dem Ende zu
Der Saugbagger hat das Wasser nun verlassen. Alles deutet darauf hin, dass die Rettungsaktion für heute zeitnah beendet wird. Der Wal hat sich zwar ein Stück bewegt, doch um ihn komplett zu befreien, hat das Graben bisher nicht ausgereicht.
Geplant sei, dass der Baggereinsatz morgen weitergeht. Es werde alles daran gesetzt, dem Wal doch noch helfen zu können. Von der Community im Netz wurde das Tier mittlerweile liebevoll auf den Namen "Hope" getauft.
26. März, 20.19 Uhr: Wal liegt weiterhin auf der Sandbank
Die Fluke des Wals durchbricht immer wieder die Wasseroberfläche. Das war in den letzten Tagen nur selten der Fall. Das Tier scheint alle Kräfte aufzubringen, um der nervenaufreibenden Situation zu entfliehen.
Doch nach kurzer Euphorie aufgrund zunehmender Bewegung des Buckelwals durch die Baggerschaufel schwindet die Hoffnung auf eine heutige Rettung allmählich wieder. Die Baggerarbeiten dauern dennoch an. Auch die eisigen Wassertemperaturen sind trotz Neoprenanzug vor allem für die Taucher nicht zu unterschätzen.
26. März, 19.54 Uhr: Bagger trotz Dunkelheit weiter am Werk
Seit mehreren Stunden sind die Rettungskräfte nun im Einsatz. Eigentlich erklärten Experten wie Hannes Wandhoff, Spezialist für Baggerarbeiten am Nachmittag, dass der Baggereinsatz zum Beginn der Dämmerung aus Sicherheitsgründen gestoppt werden solle.
Trotz mittlerweile kompletter Dunkelheit sind die Bagger jedoch noch immer am Werk. Zu groß sei die Hoffnung, den Wal noch heute befreien zu können.
26. März, 19.09 Uhr: Rettungsaktion dauert an, Wal bewegt sich
Obwohl die Dämmerung langsam einsetzt, läuft die Rettungsaktion weiter. Der Bagger hat den Wal sanft mit seiner Schaufel angestoßen.
Die Hoffnung auf eine Rettung wird größer, da sich der Wal dadurch etwas bewegt hat. Taucher Marc Lehmann befindet sich noch immer im Wasser direkt neben dem Tier.
26. März, 17.54 Uhr: Taucher gewinnt Vertrauen von Wal
Noch immer sind die Taucher beim Wal im Wasser, darunter Lehmann. "Mittlerweile vertraut mir der Wal", so der Meeresbiologe zur Deutschen Presse-Agentur. "Der wird ganz ruhig, wenn man die Hand auflegt." Das erleichtere auch die Arbeit der Bagger in der Nähe des Tieres.
Zudem wirke der Wal motiviert, sich zu bewegen. "Einmal hat er gemerkt, 'Okay, hier wird's tiefer, ich hab' Bock, mal zu starten'", so Lehmann. Das stimme ihn hoffnungsvoller, als er zu Beginn gewesen sei, sagte der Taucher. "Weil er hat tatsächlich wirklich Bock und die Motivation ist da."
26. März, 17.10 Uhr: Greenpeace für mögliche erfolgreiche Rettung in den Startlöchern
An Tag vier der Rettung ist nun auch Greenpeace vor Ort. Doch warum erst jetzt?
"Wir halten uns bereit für den Fall, dass dieser letzte Rettungsversuch tatsächlich erfolgreich ist und wir dann mit Schlauchbooten, die auf dem Weg hier her sind, dafür Sorge tragen können, dass das Tier auch im Freiwasser bleiben kann und nicht wieder strandet", so Thilo Maack (58), Experte für Kriseneinsätze bei Greenpeace.
Generell wünsche sich die Organisation große Schutzgebiete ohne Fischerei, in denen Wale sicher sind. So sterben beispielsweise die heimischen Schweinswale zu Hunderten in den Stellnetzen, die nach wie vor großflächig aufgestellt werden, erklärt Maack im Gespräch mit TAG24.
So habe auch der gestrandete Buckelwal Netzkontakt gehabt. Auch der 58-Jährige hofft nun auf eine Rettung des Tiers. "Und wir hoffen, dazu beitragen zu können, dass der Wal danach nicht wieder strandet", so der Experte abschließend.
26. März, 16.44 Uhr: Wasserschutzpolizei hält Schwimmer auf
Die Wasserschutzpolizei musste soeben einen Schwimmer im Wasser aufhalten. Dieser habe sich offenbar auf den Weg zum Wal gemacht.
Durch den Einsatz des Saugbaggers werde aktuell versucht, den Wal zum Schwimmen zu animieren.
26. März, 16.33 Uhr: Ministerpräsident Daniel Günther kündigt Unterstützung an
Ministerpräsident Daniel Günther möchte sich ein eigenes Bild der Situation verschaffen. Er spricht vor allem den Experten vor Ort ein großes Danke aus.
"Wenn der Wal hier rauskommt, sind wir bereit dazu, Hilfestellung zu leisten", so der Politiker. So möchte er unter anderem Boote zur Verfügung stellen, um den Wal möglicherweise wieder aus der Ostsee zu leiten. "Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es am Ende gut ausgeht."
Dr. Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) erklärt: "Das Tier ist weiterhin ruhig und ist weiterhin in der gleichen Position." Wie es weitergehen wird? "Im Dunkeln werden keine Baggerarbeiten aus Sicherheitsgründen stattfinden", so Groß weiter. Sollte es keinen Erfolg geben, gehe es morgen weiter.
26. März, 16.25 Uhr: Taucher und Saugbagger sind wieder im Wasser
Nachdem Meeresbiologe und YouTuber Robert Marc Lehmann am Mittag von seinem ersten Tauchgang wieder an Land kam, sind nun wieder Taucher im Wasser.
Dabei handle es sich offenbar erneut um Lehmann und eine Begleitung. Auch der Saugbagger, der am Dienstag zunächst gescheitert ist, ist wieder im Einsatz.
26. März, 16.11 Uhr: Ministerpräsident von Schleswig-Holstein ist vor Ort
Neben Medienvertretern, Schaulustigen und Experten ist nun auch Daniel Günther (52,CDU), Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, eingetroffen. Dieser lässt sich gerade von Bürgermeister Partheil-Böhnke ins Bild setzen.
Auch eine Expertin vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) ist vor Ort.
26. März, 16 Uhr: Niendorferin kommt seit Montag jeden Tag zum Strand
Während die Baggerarbeiten am Strand andauern, haben sich ähnlich wie an den letzten Tagen auch einige Menschen ganz in der Nähe versammelt, um die Rettungsaktion mitzuverfolgen. Darunter auch Ute Beckmann (71) aus Niendorf.
"Ich komme seitdem jeden Tag zum Strand. Seit Montag", so die 71-Jährige im Gespräch mit TAG24. Gestrandet war der Wal in der Nacht zum Montag. "Also ich denke, dass man sich unheimlich viel Mühe gibt, den Wal zu befreien, und finde das wirklich bewundernswert. Das tut einem wirklich im Herzen weh, wenn man das Ganze sieht und hört", erklärt Beckmann weiter.
Wie die Niendorferin von dem gestrandeten Tier erfahren hat? "Durch Zufall". Sie sei am Timmendorfer Strand essen gewesen. Auf dem Rückweg nach Niendorf habe sie schließlich den Wal gehört und ihn daraufhin auch liegen sehen. Auch sie habe die Befürchtung, dass sich der Wal aus eigener Kraft nicht befreien könne.
26. März, 15.37 Uhr: Bagger ist noch immer am Werk
Aktuell gibt es keine große Veränderung vor Ort. Weiter schaufelt der Bagger Sand aus dem Wasser, um den gestrandeten Wal möglicherweise befreien zu können.
Immer wieder ist zu sehen, wie das Tier Wasser aus seinem Blasloch pustet.
26. März, 14.13 Uhr: Bagger-Experte erklärt das weitere Vorhaben
Hannes Wandhoff, Spezialist für Baggerarbeiten, gesteht: "Eine Walrettung haben wir zum ersten Mal." Sein Mitarbeiter Tim ist aktuell derjenige, der den Bagger im Wasser steuert. Fingerspitzengefühl sei bei einer Maßnahme wie dieser wegen des schweren Geschirrs dabei das A und O.
"Er konzentriert sich in erster Linie auf seine Baggerschaufel, dass er dem Wal möglichst fernbleibt", so Wandhoff über seinen Kollegen. Er sei mit der Schaufel bereits bis auf zehn Zentimeter am Wal gewesen und versuche weiter, das Tier nicht zu berühren. Eine falsche Bewegung würde schnell zu Verletzungen des Wals führen.
Wie lange die Baggerarbeiten am heutigen Donnerstag dauern werden? "Bis in die Dämmerung rein. Dann hören wir auf", gibt der Experte zu verstehen. Sollte der Einsatz heute nicht mehr erfolgreich sein, gehe es morgen, sobald es hell ist, weiter.
26. März, 14.05 Uhr: Expertin hofft auf Erfolg am heutigen Tage
Dr. Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) erklärte nach Besprechung mit Lehmann, dass der Wal "sich motivieren" lasse. Deshalb werde mit den Maßnahmen fortgefahren.
Um die Arbeit für die Baggerfahrer zu erleichtern, sollen die genauen Maße der Rinne mithilfe von Bojen an der Wasseroberfläche visualisiert werden.
Der Zeitplan sei unklar, betonte Groß. Sie habe natürlich die Hoffnung, dass die Rettungsmission am heutigen Tag Erfolg haben werde.
26. März, 13.41 Uhr: Bagger nehmen Arbeit wieder auf, Plan bleibt gleich
Während sich Lehmann nach seinem langen Tauchgang aufwärmt, haben die Bagger ihre Arbeit wieder aufgenommen.
Ziel bleibt, den Wal mithilfe einer Rinne zurück in die Freiheit zu verhelfen.
26. März, 13.29 Uhr: Lehmann und zweiter Taucher wieder an Land
Nachdem zwischenzeitlich noch ein zweiter Taucher aus Lehmanns Team mit im Wasser war, sind beide nun aus dem Wasser raus. Der Wal hat sich zwar ein wenig gedreht, von der Stelle bewegt hat er sich aber nicht.
Offenbar wird nun beraten, ob man zur eigentlichen Idee mit dem Kanal und den Baggern (ohne Lehmann im Wasser) zurückkehrt.
26. März, 13.07 Uhr: Wal scheint sich freischwimmen zu wollen
Es wirkt fast so, als wolle sich der Wal befreien: Zwar gibt er immer wieder gestresste Laute von sich, angeleitet von Lehmann scheint er sich aber freischwimmen zu wollen.
Erfolg hatte dieses Vorhaben bisher aber nicht. Lehmann ist weiterhin im Wasser, der Bagger wird währenddessen in eine andere Position gebracht.
Als wäre das noch nicht genug, ging irgendwo in Strandnähe auch noch ein Feueralarm los. Die anwesende Feuerwehr musste aber nicht tätig werden.
26. März, 12.54 Uhr: Schaufel nur wenige Meter vom Wal entfernt
Lehmann scheint dem Wal mit Gesten den Weg in die Freiheit zeigen zu wollen, bisher hat sich der Koloss aber noch nicht von der Stelle bewegt.
Die Baggerarbeiten laufen währenddessen weiter, die Schaufel geht immer wieder nur wenige Meter vom Tier entfernt ins Wasser.
26. März, 12.23 Uhr: Meeresbiologe weist Bagger im Wasser an
YouTuber Lehmann ist direkt neben dem Wal im Wasser und weist die Bagger an, bis auf wenige Meter an das Tier heranzukommen.
Das Tier quittiert den Annäherungsversuch mit deutlich hörbaren Lauten.
26. März, 12.07 Uhr: Robert Marc Lehmann taucht erneut zum Wal
Die Baggerarbeiten haben den Wal offenbar in Aufruhr versetzt. Er hat sich im Wasser etwas gedreht.
Meeresbiologe Robert Marc Lehmann geht erneut ins Wasser, um das Tier zu inspizieren.
26. März, 11.54 Uhr: Medieninteresse am gestrandeten Wal ist riesig
Das Interesse am Schicksal des gestrandeten Wals ist weiterhin groß.
Neben zahlreichen Pressevertretern und Medienteams haben sich auch rund 200 Schaulustige am Strand eingefunden. Sie hoffen allesamt auf ein Happy End.
26. März, 11.26 Uhr: Baggerarbeiten dauern möglicherweise bis morgen
Die Baggerarbeiten laufen auf Hochtouren, mit einer schnellen Veränderung der Situation kann aber nicht gerechnet werden.
Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen sich über mehrere Stunden hinziehen werden - womöglich sogar bis morgen.
26. März, 10.46 Uhr: Gestrandeter Wal liegt auf "einer Art Rampe"
Wie Meeresbiologe Lehmann nach seinem Tauchgang erklärte, liegt der Wal auf "einer Art Rampe". Sein Schwanz sei im tieferen Wasser, während der Kopf im absoluten Flachwasser liege.
Während des Tauchgangs konnte man beobachten, dass das Wasser im vorderen Bereich des Tieres dem YouTuber nur bis zur Hüfte ging.
26. März, 10.22 Uhr: Bundeswehr wird bei Rettungsaktion nicht helfen
Vor Ort hatte es am Morgen Überlegungen gegeben, die Bundeswehr zur Unterstützung der Maßnahmen anzufordern.
Wie ein Sprecher des Landeskommandos Schleswig-Holstein gegenüber TAG24 am Vormittag erklärte, sei der dafür notwendige Amtshilfeantrag jedoch nicht gestellt worden.
Der Sprecher teilte zudem mit, dass die Bundeswehr auch nicht die geeigneten Fahrzeuge und Gerätschaften habe und zivile Unternehmen besser für unterstützende Maßnahmen geeignet seien.
26. März, 10.17 Uhr: Bagger haben ihre Arbeit aufgenommen
Nach dem Tauchgang haben auch die Bagger ihre Arbeit aufgenommen.
Der eine ist am Strand im Einsatz, der andere hat sich auf einem Schwimmponton platziert, um von dort den Kanal zum gestrandeten Wal anzulegen. Dieser soll 50 Meter lang, sechs Meter breit und 1,20 Meter tief werden.
26. März, 10.02 Uhr: Meeresbiologe sieht Erfolgschance bei 0,1 Prozent
Meeresbiologe Lehmann hat den äußeren Zustand des Wals als "sehr schlecht" beschrieben. Die Haut sei durch den zu niedrigen Salzgehalt der Ostsee stark in Mitleidenschaft gezogen. Darüber hinaus sei dem Tier die Angst und Unsicherheit anzumerken.
Gleichzeitig zeigte sich der YouTuber überrascht von der Vitalität des Wals. Dieser habe sofort reagiert, als er sich ihm beim Tauchgang genähert habe. "Und beide Augen sind auf. Das ist das absolut Entscheidende", unterstrich Lehmann.
Dennoch dämpfte der Experte die Erwartungen. Die Chance, dass der Wal es wieder zurück in den Atlantik schaffe, liege seiner Meinung nach bei 0,1 Prozent. Das wahrscheinlichste Szenario sei, dass das Tier sich nicht von der Stelle bewege, wenn der Kanal gebaggert worden sei.
26. März, 9.36 Uhr: Wal geht es den Umständen entsprechend okay
Dr. Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) erklärte, dass der Zustand des Wals den Umständen entsprechend okay sei.
Das Tier sei ansprechbar und reagiere auf Bewegungen, wie der Tauchgang gezeigt habe.
Die Bagger sollen nun zeitnah ihre Arbeit aufnehmen und dem Wal einen Kanal ins offene Meer buddeln.
26. März, 9.29 Uhr: Tauchgang beendet, Wal offenbar gestresst
Der Tauchgang von Lehmann ist nach nur wenigen Minuten bereits beendet.
Der Meeresbiologe musste sich während der Begutachtung immer wieder vom Wal entfernen. Das Tier machte durch Laute und Bewegungen mehr als deutlich, dass er sich durch den Tauchgang offenbar belästigt fühlte.
26. März, 9.13 Uhr: YouTuber Robert Marc Lehmann ist im Wasser
Es geht los: Meeresbiologe Robert Marc Lehmann ist soeben mit einem Feuerwehrboot zum Wal gebracht worden und anschließend ins Wasser gegangen.
Der YouTuber will das Tier aus nächster Nähe begutachten und dessen Zustand überprüfen.
26. März, 8.33 Uhr: Beginn der Rettungsaktion lässt auf sich warten
Der Beginn der Rettungsaktion verzögert sich. Offenbar sollen zunächst verschiedene Boote in Stellung gebracht werden, um dem Wal nach seiner geplanten Befreiung den Weg ins offene Meer weisen zu können.
Beteiligt sind neben Privatbooten demnach auch ein Boot der Seenotretter, ein Boot der Segelschule sowie ein Schiff der Küstenwache.
Der Wal reagiert währenddessen auf den Trubel um sich herum und ist nun wieder regelmäßiger und lauter zu hören als noch am frühen Morgen.
26. März, 7.51 Uhr: Schrecksekunde vor Beginn der Rettungsaktion
Vor dem Beginn der Rettungsaktion kam es zu einer kleinen Schrecksekunde: Der Trecker, der vermutlich den aufgebaggerten Sand wegbringen soll, war samt Anhänger zu nah ans Wasser gefahren und stecken geblieben.
Glücklicherweise konnte der Trecker vom Schaufelbagger wieder auf festen Grund gezogen werden.
26. März, 7.42 Uhr: Robert Marc Lehmann taucht zum Wal
Meeresbiologe Robert Marc Lehmann will sich ein ganz genaues Bild der Lage machen. Der YouTuber macht sich derzeit bereit für einen Tauchgang.
Wie Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke erklärte, wolle Lehmann so den Zustand des Wals überprüfen. Quasi zeitgleich sollen die ersten Baggerarbeiten beginnen.
Der Politiker, der laut eigener Aussage sogar eine Interview-Anfrage von der "New York Times" bekommen habe, verdeutlichte, dass die Stimmung unter den Beteiligten angespannt sei. Alle hofften auf einen positiven Ausgang.
26. März, 7.11 Uhr: Rettungsaktion dürfte in Kürze beginnen
Die Einsatzbesprechung ist beendet.
In Kürze dürfte die Rettungsaktion beginnen.
26. März, 7.02 Uhr: Anwohner sollen Begleitboote zu Wasser lassen
Vor Ort ist die Rede von vier Anwohnern, die von Meeresbiologe und YouTuber Lehmann angeheuert worden seien. Sie sollen ihre privaten Boote als Begleitboote für den Wal zu Wasser lassen, um ihm nach der Befreiung den richtigen Weg zu weisen.
Unter ihnen soll auch die Frau sein, die den Wal entdeckt und die Polizei alarmiert hat.
26. März, 6.38 Uhr: Medieninteresse am gestrandeten Wal ist riesig
Das Medieninteresse vor Ort ist riesig. Unter anderem sind Kamerateams aus Russland und aus Italien anwesend, um über den gestrandeten Wal und die Rettungsversuche zu berichten.
Schaulustige sind zu so früher Stunde hingegen noch nicht am Strand unterwegs.
26. März, 6.29 Uhr: Vorbereitungen für Baggereinsatz laufen
Es herrscht bereits reges Treiben vor Ort - die Vorbereitungen für den Baggereinsatz laufen. Derzeit halten die Beteiligten vor Ort eine Einsatzbesprechung ab.
Unter ihnen ist auch Meeresbiologe und YouTuber Robert Marc Lehmann.
Der Wal ist weiterhin zu hören, allerdings deutlich leiser als in den vergangenen Tagen.
25. März, 19.20 Uhr: Baggereinsatz im Wasser soll offenbar erst am Donnerstag stattfinden
Bislang konnte der Schaufelbagger noch immer nicht im Wasser eingesetzt werden. Gegen 18.30 Uhr sei dieser noch immer erst einmal zusammengebaut worden, so Carsten Manheimer von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd auf Nachfrage von TAG24. "Ich nehme nicht an, dass er heute noch ins Wasser kommt", erklärt der Experte weiter.
Vermutlich werde das Gerät nach dem Zusammenbauen heute nur noch hinter eine Absperrung gefahren. "Und dann wird es morgen losgehen." Wann genau der Bagger am Donnerstag eingesetzt wird, sei nach Angaben von Manheimer jedoch noch nicht ganz klar.
Von 5.30 Uhr war die Rede. Andere hätten offenbar von 8 Uhr gesprochen. Abgesehen davon werde der Baggereinsatz ohnehin offenbar mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Schließlich sei der geplante Kanal, der zur Rettung des Wals gegraben werden soll, sehr lang.
25. März, 17.40 Uhr: Bagger für die mögliche Rettung angekommen
Der Schaufelbagger ist da! Er soll dabei helfen, das Tier endlich zu befreien. Nach Angaben des Baggerfahrers Tim Löhndorf von der Firma Ökologischer Gewässerdienst Wandhoff könnte der Ablauf nun wie folgt sein: Am heutigen Mittwoch solle wie zuvor bereits angekündigt zunächst geübt werden.
Die eigentliche Rettungsaktion solle dann am frühen Donnerstagmorgen beginnen. Außerdem werde im Laufe des morgigen Vormittags noch ein zweiter Bagger geliefert. Dieser sei dann direkt einsatzbereit. So könne von Wasser- und Landseite gebaggert werden.
Mit den Baggern soll eine 50 Meter lange, sechs Meter breite und 1,20 Meter tiefe Rinne gegraben werden, erklärte Löhndorf der dpa weiter. Besonders herausfordernd seien dabei jedoch Wind und Strömung. Bei dem Fahrzeug, das heute geliefert wurde, handle es sich um einen schwimmfähigen Schaufelbagger.
25. März, 17.10 Uhr: Weiterer Experte zeigt sich wenig optimistisch
Auch Carsten Manheimer von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd hat sich gegenüber TAG24 verhalten zu den Überlebenschancen des Wals geäußert.
Dass das Tier den langen Weg zurück in den Atlantik angesichts seines Gesundheitszustandes finden und bewältigen könne, sei faktisch sehr unwahrscheinlich. Demnach sei der Wal selbst bei einem Erfolg der Saugbagger-Aktion "noch lange nicht gerettet".
Gleichzeitig betonte Manheimer, dass ein Rettungsversuch absolut sinnvoll sei, solange es der Zustand des Tieres laut den Experten vor Ort noch erlaube.
25. März, 16.27 Uhr: Robert Marc Lehmann glaubt nicht an Rettung
Meeresbiologe und YouTuber Robert Marc Lehmann, der laut eigener Aussage mittlerweile Teil des Expertenkomitees zur Rettung des gestrandeten Wals ist, hat auf Instagram über die geringen Erfolgschancen des Vorhabens gesprochen.
Demnach bedeute eine erfolgreiche Durchführung der geplanten Bagger-Aktion nicht, dass das Tier automatisch gerettet sei. Das sei erst der Fall, wenn der Buckelwal wieder bei guter Gesundheit zurück im Atlantik sei. "Die Chance darauf geht gegen null", verdeutlichte Lehmann.
Es sei viel wahrscheinlicher, dass das geschwächte Tier an einer anderen Stelle erneut strande, so der Meeresbiologe. Dennoch sei es richtig, einen Rettungsversuch zu unternehmen, unterstrich Lehmann, der sich zunächst noch dafür ausgesprochen hatte, das Tier in Ruhe sterben zu lassen.
25. März, 15.29 Uhr: Zustand des gestrandeten Wals unverändert
Dr. Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) hat sich zum Zustand des Wals geäußert - dieser sei unverändert.
Das Tier atme und bewege den Kopf regelmäßig, liege ansonsten aber ruhig im Wasser, betonte die Expertin gegenüber NEWS5.
Zur geplanten Bagger-Aktion sagte Groß, dass das Ziel sei, "drei, vier Meter auszubaggern", um dem Wal so zu ermöglichen, in tieferes Wasser zu gelangen.
25. März, 15.10 Uhr: Probelauf mit Bagger am Mittwoch geplant
Wie Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke erklärte, soll der große Bagger gegen 15.30 Uhr vor Ort eintreffen. Anschließend müsse er noch vorbereitet werden, was circa zwei Stunden dauern werde. Anschließend sei ein Probelauf geplant.
Am morgigen Donnerstag soll dann der richtige Versuch unternommen werden, dem Wal mithilfe eines Kanals zur Freiheit zu verhelfen. Dabei soll dann auch noch ein weiterer, dritter Bagger zum Einsatz kommen.
Die Hoffnung sei groß, dass die Maßnahmen funktionierten und der Wal es annehme, so Partheil-Böhnke. "Einen Plan B haben wir nicht", verdeutlichte der Politiker. Sollte der Versuch scheitern, müssten weitere Möglichkeiten ausgelotet werden.
25. März, 14.42 Uhr: Gestrandeter Wal größer als bisher angenommen
Der gestrandete Wal ist offensichtlich größer als bisher angenommen. Joseph Schnitzler vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass er wahrscheinlich zwischen 12 und 15 Meter lang sei. Zuvor war von 10 bis 12 Metern die Rede gewesen.
Das Gewicht dürfte sich auf geschätzte 15 Tonnen belaufen. Das Alter sei schwer zu bestimmen, auch wegen der Hautveränderungen im Zuge der Strandung, so Schnitzler.
25. März, 11.13 Uhr: Neuer Bagger im Anmarsch, doch die nächsten Probleme deuten sich an
Nachdem der Einsatz eines Saugbaggers am Dienstag schon nach kurzer Zeit abgebrochen werden musste, weil der Sand um das Tier herum zu fest ist, wurde ein anderer Bagger angefordert.
Das Gerät soll nach Angaben eines Reporters vor Ort gegen 14 Uhr eintreffen.
Ein Einsatz am Mittwoch sei aber höchst unwahrscheinlich, so Dennis Sontopski, Hauptamtsleiter der Gemeinde Timmendorfer Strand, im Gespräch mit TAG24. "Natürlich soll das alles schnellstmöglich losgehen, aber aufgrund des starken Windes ist es im Moment gar nicht möglich", erläutert Sontopski.
Laut Deutschem Wetterdienst soll der Wind am Abend nachlassen.
25. März, 10.08 Uhr: Sturm peitscht das Wasser aus der Bucht
Mit bis zu 105 Stundenkilometern peitscht der Sturm über Norddeutschland - und das aus der gänzlich falschen Richtung.
"Das Wasser wird scheinbar gerade aus der Bucht gedrückt und damit wird es flacher. Das kann dann für den Wal noch schwieriger werden", sagte Carsten Manheimer am Mittwochmorgen gegenüber TAG24.
Der Skipper befindet sich derzeit auf der "Triton", dem Schiff der Organisation Sea Shepherd Deutschland e.V., in Travemünde.
Xaver Lange kann das Gefühl des Tierschützers bestätigen. "Der Sturm drückt das Wasser aus der westlichen Ostsee. Dadurch erreichen wir heute Wasserstände von 35 Zentimetern unter Normalnull", so der Experte vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
In der Nacht zu Donnerstag sinkt das Wasser um weitere 5 Zentimeter. Zum Vergleich: "Die ganzen letzten Tage hat sich der Wasserstand bei einer leichten Tide im Bereich zwischen -10 bis +10 Zentimeter bewegt", erklärte Lange.
25. März, 8.30 Uhr: Der Buckelwal lebt, aber wird ruhiger
Auch am dritten Tag liegt der Wal noch nahe der Einfahrt zum Niendorfer Hafen. Die Sicherheitskräfte, die den Wal vom Land aus vor Schaulustigen abschirmen, berichten, dass das Tier ruhiger geworden ist.
Die Position sei laut Reporter vor Ort unverändert.
24. März, 17.26 Uhr: Meeresschützer hält Maßnahmen für "gerechtfertigt"
Carsten Manheimer von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd bewertete das Vorhaben, den Wal mithilfe eines Saugbaggers zur Freiheit zu verhelfen, gegenüber TAG24 als "vernünftig". Es sei vor allem wichtig, dass nicht an dem Tier gezerrt und gezogen werde.
Anders als zum Beispiel Meeresbiologe und YouTuber Robert Marc Lehmann, der auf Instagram gefordert hatte, das Tier in Ruhe sterben zu lassen, halte er die Maßnahmen für "gerechtfertigt".
Manheimer kritisierte vor allem, dass Lehmanns Einschätzung auf Bilder und Videos basiere, während er und andere Experten sich vor Ort ein eigenes Bild des Zustands des Wals gemacht hätten.
"Der Wal ist nicht kurz vor dem Kollabieren und sieht auch nicht unterernährt aus", unterstrich Manheimer. Wenn er irgendwann wirklich nicht mehr zu retten sei, werde man ihn natürlich in Ruhe lassen, unterstrich er.
24. März, 16.44 Uhr: Sand rund um den Wal zu fest für den Saugbagger
Dr. Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) erklärte vor Ort, dass der Sand rund um den Wal zu fest für den Saugbagger sei.
"Das heißt, der Saugbagger kriegt den Sand nicht angelöst und kann ihn auch nicht abpumpen. Es ist jetzt ein anderer Bagger angefordert worden", so Groß. Dieser soll jedoch erst am morgigen Mittwoch eintreffen und am Donnerstag einsatzbereit sein.
Wie die Expertin weiter mitteilte, seien für den Moment keine weiteren Maßnahmen geplant. "Wir wollen das Tier nicht weiter stressen", erläuterte Groß.
24. März, 16.24 Uhr: Einsatz von Saugbagger nach kurzer Zeit gestoppt
Was ist da los? Der Einsatz des Saugbaggers wurde nach nur wenigen Minuten schon wieder gestoppt. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.
Der Saugbagger hatte zunächst in einiger Entfernung von dem Wal Sand abgesaugt, um das Tier an die Geräusche zu gewöhnen. Anschließend war der Bagger mit einem Polizeiboot zum Wal gebracht worden.
Kurz nach dem Beginn der Maßnahmen wurde der Bagger jedoch wieder zurück an Land gebracht. Derzeit beraten sich die Experten vor Ort über die weiteren Schritte.
24. März, 15.31 Uhr: Gestrandetem Wal und Rettern läuft die Zeit davon
Ein Wettlauf gegen die Zeit: Wie Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke erklärte, wird ein um 50 Zentimeter sinkender Wasserstand in der Lübecker Bucht erwartet.
"Das wäre natürlich eine Katastrophe für das Tier. Dann hat es nachher nicht mehr genug Wasser unter sich und dann kann es sein, dass er mit seinem eigenen Körpergewicht seine Organe erdrückt", verdeutlichte er. Entsprechend sei bei den Rettungsmaßnahmen "Eile geboten".
24. März, 15.13 Uhr: Bürgermeister schimpft über Gaffer: "Widerlich"
Sven Partheil-Böhnke, Bürgermeister von Timmendorfer Strand, hat sich vor Ort mit scharfen Worten zu Gaffern und Schaulustigen geäußert. "Das finde ich abartig und widerlich. Das ist nicht schön. Da fragt man sich dann immer: 'Was treibt Menschen dazu? Wie sind die erzogen?'"
Mehrere Personen hätten demnach versucht, sich mit Schlauch- oder Ruderbooten dem Tier zu nähern. "Und das ist für das Tier natürlich eine zusätzliche Qual (...). Die Ostsee ist ohnehin sehr laut und da mit einem Schlauchboot an das Tier ranzufahren oder mit Ruderbooten ist einfach widerlich", schimpfte der Politiker.
Ein TAG24-Reporter hatte bereits am Montag beobachtet, wie ein älterer Mann sich mit einem Schlauchboot dem Wal nähern wollte. Er wurde letztlich von der Polizei daran gehindert.
24. März, 14.38 Uhr: Expertin äußert sich zur Haut des gestrandeten Wals
Gute Nachrichten: Ursula Siebert, Leiterin des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW), hat gegenüber TAG24 Entwarnung bezüglich der kränklich aussehenden Haut des Wals gegeben.
Eine Hautreaktion sei bei einem in der Ostsee nicht heimischen Tier nicht ungewöhnlich. Die Haut sehe schlimmer aus, als der Zustand wirklich sei, so Siebert. Sie betonte zudem, dass sich die Haut auch wieder erholen könne.
Die Expertin bekräftigte darüber hinaus, dass der Wal noch sehr lebhaft sei, sodass die geplanten Rettungsmaßnahmen in jedem Fall gerechtfertigt seien.
24. März, 13.45 Uhr: Saugbagger soll das Tier befreien
Die Gemeinde Timmendorfer Strand hat gemeinsam mit den Experten vom ITAW offenbar einen Plan für die nächste Maßnahme entwickelt.
"Wir werden ihm einen Kanal sozusagen bauen, der ihn dann direkt in die offene Ostsee führen kann", erklärte Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke im Gespräch mit TAG24.
Der Sand soll um das Tier herum abgebaut werden.
Der Bagger sei schon angefordert. Um 14.30 Uhr soll es vor Ort noch eine Einsatzbesprechung geben, um 15 Uhr ist der Start der Rettungsmaßnahme geplant.
Titelfoto: Ferdinand Merzbach/News5/dpa