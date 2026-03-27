 123.380

Buckelwal nach Befreiung in der Ostsee gesichtet, Boote weisen ihm den Weg

Der tagelang gestrandete Wal wurde erneut vor Niendorf gesehen. Verschiedene Boote sollen ihm nun den Weg in die Freiheit weisen. Die Chance ist gering.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf - Ein gestrandeter Buckelwal saß seit Montag auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) fest. Alle Maßnahmen blieben ohne Erfolg. Am Freitag sollte die Rettungsaktion weitergehen, doch der Wal hat sich selbst befreit. TAG24 berichtet erneut im Liveticker von vor Ort.

Am Freitag sollte die Rettungsaktion weitergehen, doch der Wal hatte sich über Nacht selbst befreit.
Am Freitag sollte die Rettungsaktion weitergehen, doch der Wal hatte sich über Nacht selbst befreit.  © Sea Shepherd

In der Nacht zu Montag war der Buckelwal wenige Meter vom Strand entfernt gestrandet. Experten vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) waren vor Ort und arbeiteten gemeinsam mit der Feuerwehr an einer Lösung.

Noch am Montag hatten Retter immer wieder versucht, das Tier von einem Schlauchboot aus zum Schwimmen zu animieren. Auch Schiffe der Küstenwache fuhren an der Küste auf und ab, um künstlich Wellen zu erschaffen.

Auch am Donnerstag konnte der Einsatz mehrerer Bagger den Wal nicht komplett befreien. Am Freitag sollte die Rettungsaktion in eine neue Runde gehen, doch der Wal war nicht mehr da.

27. März, 8.37 Uhr: Wal scheint nicht allzu gestresst zu sein

Ole Lorenzen, der Skipper des Greenpeace-Bootes, erklärte gegenüber TAG24, dass der Wal "alle zwei, drei Minuten" auftauche und sich offenbar frei bewege.

Sein Kollege Thilo Maack verdeutlichte, dass das minutenlange Tauchen dafür spreche, dass das Tier ruhig atme und nicht allzu gestresst sei.

Ruhig schlafen könne der Greenpeace-Aktivist aber erst, wenn der Wal es zumindest bis in die Nordsee geschafft habe. "Das wird eher aber Tage als Stunden dauern", so Maack.

27. März, 8.25 Uhr: Boote wollen den Wal vom Strand fernhalten

Sven Partheil-Böhnke, Bürgermeister von Timmendorfer Strand, hat sich am Strand erleichtert über die Befreiung des Wals gezeigt. Er dankte allen Helfern und sprach von einer "großartigen" Arbeit.

"Nach den schrecklichen Nachrichten der letzten Monate, nach Kriegen und Krisen ist das eine gute Nachricht. Und alleine das ist schon ein Grund, sich zu freuen", betonte der Politiker.

27. März, 8.13 Uhr: Boote wollen den Wal vom Strand fernhalten

Um den durch die innere Lübecker Bucht schwimmenden Wal vor einer erneuten Strandung zu bewahren, hat sich nun ein Bootsverband aus fünf Booten gebildet, die im Abstand von zwei Bootslängen hintereinander herfahren.

Das Ziel ist es, immer zwischen Strand und Wal zu bleiben, um das Tier mithilfe der Motorengeräusche vom Strand fernzuhalten.

An Bord der Boote sind auch zwei Meeresbiologen, darunter Robert Marc Lehmann.

TAG24 ist an Bord eines Greenpeace-Bootes, das sich an der Rettungsmission beteiligt.
TAG24 ist an Bord eines Greenpeace-Bootes, das sich an der Rettungsmission beteiligt.  © TAG24/Tobias Bruns

27. März, 7.55 Uhr: Wal wird von Schiff der Küstenwache begleitet

TAG24 befindet sich vor Ort auf einem Boot von Greenpeace, das sich an der Rettungsmission beteiligt.

Der Wal wird währenddessen eng von einem Schiff der Küstenwache begleitet.

Der Wal ist im offenen Meer unterwegs. Findet er den langen Weg zurück in den Atlantik?
Der Wal ist im offenen Meer unterwegs. Findet er den langen Weg zurück in den Atlantik?  © TAG24/Tobias Bruns

27. März, 7.47 Uhr: Wal befindet sich wieder vor der Niendorfer Küste

Wie Christin Otto von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd gegenüber TAG24 erklärte, sei der Wal nun erneut vor Niendorf gesichtet worden. "Ich habe ihn selbst gesehen", so Otto.

Das Ziel sei nun, dem Tier mithilfe von zahlreichen Booten den richtigen Kurs zu zeigen. Otto sprach von einer "dynamischen Situation".

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Wal es tatsächlich zurück in den Atlantik schaffe, stufte allerdings auch die Expertin als "sehr gering" ein - auch, weil das Tier sich bereits in den vergangenen Wochen immer im Gebiet unweit der Küste aufgehalten habe. Trotzdem gebe es eine kleine Chance.

Mithilfe von zahlreichen Booten wollen die Einsatzkräfte vor Ort dem Wal in Richtung Freiheit verhelfen.
Mithilfe von zahlreichen Booten wollen die Einsatzkräfte vor Ort dem Wal in Richtung Freiheit verhelfen.  © TAG24/Tobias Bruns

27. März, 7.36 Uhr: Experte macht sich Sorgen über Zustand des Wals

Sollte der Wal tatsächlich vor Scharbeutz gesichtet worden sein, sei das ein gutes Zeichen, erklärte Lehmann. Das Tier sei auf dem richtigen Weg.

Sorgen mache ihm allerdings die Gesundheit des Kolosses. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser den Weg zurück in den Atlantik finde, werde aufgrund seines Zustands gemindert.

Meeresbiologe Robert Marc Lehmann bestätigte vor Ort, dass sich der Wal freigeschwommen habe.
Meeresbiologe Robert Marc Lehmann bestätigte vor Ort, dass sich der Wal freigeschwommen habe.  © TAG24/Tobias Bruns

27. März, 7.26 Uhr: Meeresbiologe bestätigt Befreiung des Wals

Wie Meeresbiologe Robert Marc Lehmann vor Ort bestätigte, hat sich der Wal in der Nacht freigeschwommen.

Man müsse nun schauen, ob er irgendwo gesichtet werde. Er selbst hoffe, dass das nicht passiere, dass sei eigentlich das beste Szenario, so der YouTuber.

27. März, 7.20 Uhr: Wal nach Befreiung offenbar vor Scharbeutz gesichtet

Es gibt vor Ort Gerüchte, dass der Wal vor Scharbeutz gesichtet worden sein soll. Demnach sollen ihn zwei Anwohner entdeckt haben.

Bisher gibt es aber noch keine Bestätigung dafür.

Helfer tragen Bojen an den Strand an der Ostsee. Der in der Ostsee vor Niendorf gestrandete Wahl hat sich offenbar befreit.
Helfer tragen Bojen an den Strand an der Ostsee. Der in der Ostsee vor Niendorf gestrandete Wahl hat sich offenbar befreit.  © Marcus Brandt/dpa

27. März, 7.04 Uhr: Wasserstand über Nacht gestiegen

Offensichtlich ist der Wasserstand über Nacht ein gutes Stück gestiegen.

Unter anderem ist der Damm, den sich einer der Bagger am Donnerstag "gebaut" hatte, um zum Wal zu gelangen, nun überspült worden.

Der Wasserstand ist über Nacht gestiegen. Unter anderem ist der Damm, den sich einer der Bagger "gebaut" hatte, überspült worden.
Der Wasserstand ist über Nacht gestiegen. Unter anderem ist der Damm, den sich einer der Bagger "gebaut" hatte, überspült worden.  © TAG24/Tobias Bruns

27. März, 6.39 Uhr: Drohne ist wieder zurück

Vor Ort heißt es, dass der Drohnenflug wohl schon abgeschlossen ist.

Um 7 Uhr soll es ein Update der Experten geben.

Die Drohne ist inzwischen wieder zurück auf dem Boden.
Die Drohne ist inzwischen wieder zurück auf dem Boden.  © TAG24/Tobias Bruns

27. März, 6.29 Uhr: Küstenwache und Drohne suchen nach Wal

Aktuell fliegt eine Drohne die Küste am Niendorfer Strand entlang.

Außerdem sind zwei Schiffe der Küstenwache in der inneren Lübecker Bucht unterwegs, um nach dem Wal zu suchen.

Titelfoto: Fotomontage: TAG24/Tobias Bruns

Mehr zum Thema Ostsee: