Buckelwal wieder nah an der Küste: Atemfrequenz ist reduziert

Zwar konnte der Buckelwal sich in der Nacht zu Freitag selbst befreien, doch nun ist er erneut gestrandet!

Von Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf - Ein gestrandeter Buckelwal saß seit Montag auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) fest. Zwar konnte er sich in der Nacht zu Freitag selbst befreien, doch am Samstag strandete er erneut, diesmal in der Wismarer Bucht. Auch hier schwamm er sich kurz frei, liegt aktuell aber wieder auf einer Sandbank. TAG24 berichtet im Liveticker.

Auch am Samstag wird weiter daran gearbeitet, den Wal ins offene Meer zu begleiten. © Sea Shepherd Experten vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) waren in den vergangenen Tagen vor Ort und arbeiteten gemeinsam mit der Feuerwehr an einer Lösung. Mehrere Rettungsversuche liefen zunächst ins Leere. Am Freitag der Wendepunkt: Der Buckelwal war plötzlich verschwunden, hatte sich selbst befreit. Nachdem er zunächst gefunden wurde, versuchten Boote, dem Tier den Weg ins offene Meer zu zeigen. Doch am Samstag dann die erneute Wende, der Buckelwal tauchte kurz vor Wismar auf und geriet wieder auf eine Sandbank. Ostsee Notfall auf der Ostsee! Seenotretter helfen schwer erkranktem Seemann In der Nacht zu Sonntag sei es dem Tier gelungen, sich erneut aus eigener Kraft zu befreien. Doch das wohl nur für kurze Zeit: Am Sonntagmorgen wurde der Wal erneut auf einer Sandbank in der Wismarer Bucht gesichtet, nur wenige hundert Meter von der Küste entfernt. Diesmal gilt er jedoch nicht als gestrandet - laut Experten könnte er sich bei ausreichender Kraft selbst freischwimmen. Man hofft nun, dass der Wal genügend Ruhe bekommt, um wieder ausreichend Kraft zu sammeln und schließlich den Weg aus der Ostsee zu finden. Dafür wurde ein Schutzbereich von 500 Metern rund um das Tier eingerichtet, in den kein Schiff oder Boot einfahren darf.

29. März, 19.10 Uhr: Kanufahrer paddelt bis an den Wal heran

Die Wasserschutzpolizei hat mit Schaulustigen zu kämpfen, die die eingerichtete Sperrzone im Umkreis von 500 Metern um den Wal herum durchbrechen. "Wir sind dabei, wir sind ständig am Wal dran und verhindern, dass Leute in dieses Sperrgebiet reinfahren", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Am späten Nachmittag konnte ein Kanufahrer diese Sperre allerdings überwinden und paddelte dicht an den Wal heran. "Ich bin da vorbeigekommen, das war meine Tour. Ich bin um Poel gefahren und bin auf dem Rückweg auf den Wal gestoßen", gab der Mann gegenüber News5 an. Er habe von dem Sperrgebiet nichts gewusst. "Ich glaube nicht, dass das Tier dadurch gestresst wurde", meinte er. Am Sonntag musste die Polizei bereits zwei Platzverbote aussprechen. Den Abend und die Nacht über sollen zwei Boote der Wasserschutzpolizei den Wal schützen.

Der Kanufahrer paddelte dicht an den Wal heran und zeigte sich hinterher uneinsichtig. © NEWS5 / Sebastian Peters

29. März, 18 Uhr: Atemfrequenz des Buckelwals ist reduziert

Wie das Deutsche Meeresmuseum mitteilt, ist der Zustand des Wals gegenüber gestern deutlich schlechter. "Sowohl die Atemfrequenz als auch die Aktivität des Tieres sind reduziert", heißt es auf der Website. "Dem geht es nicht besonders gut", bestätigte Thilo Maack gegenüber TAG24. Der Wal sei aber nicht kurz davor zu sterben, so der Meeresbiologe.

29. März, 17.15 Uhr: Wasserstand sinkt, doch Experte kann beruhigen

In der Nacht zu Montag soll der Wasserstand in dem betroffenen Teil der Ostsee laut dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) auf minus 40 Zentimeter unter Normalnull fallen. "Das wird dem Wal keine Probleme machen. Das war zumindest unser aller Einschätzung", so Meeresbiologe Thilo Maack gegenüber TAG24. Der Wal liege in etwa zwei Meter tiefem Wasser. "Das reicht, dass er da schwimmen kann", so der Experte von Greenpeace. Am Montag soll der Pegel laut BSH wieder steigen.

29. März, 15.35 Uhr: Schaulustige statt Ruhe

Statt der erhofften Ruhe für den Wal sorgt die Situation vor Ort für jede Menge Arbeit bei der Wasserschutzpolizei. Die Einsatzkräfte müssen Boote und Wassersportler vom Wal fernhalten, der nur rund 600 Meter von der Küste auf einer Sandbank aufliegt. Auch an Land ist es lebhaft: Viele Schaulustige strömen auf die nahe gelegene Seebrücke in Bad Wendorf/Wismar, um einen Blick auf das Tier zu erhaschen. Zwischenzeitlich soll zudem ein Expertenboot zum Wal gefahren sein, offenbar um zu überprüfen, ob das Tier noch reagiert.

Hunderte Schaulustige versuchen am Sonntag ein Blick auf den Wal zu werfen, der nicht weit entfernt von der Seebrücke auf einer Sandbank liegt. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

29. März, 13.57 Uhr: Kann der Wal überhaupt wieder zu Kräften kommen?

Wie gewünscht ist es ruhig um den Wal geworden. Eine Frage in der Pressekonferenz blieb aber noch offen: Kann der Wal überhaupt wieder zu Kräften kommen, um zur Nordsee zu finden? Abgesehen von seinen Hautproblemen und den Netzresten im Maul sei der Wal in einem guten Ernährungszustand, so Dr. Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung: "Wale auf ihren Wanderrouten fressen zum Teil nicht, sie können also Wochen ohne Nahrung auskommen. Dank seines guten Ernährungszustands verfügt der Wal über ausreichende Reserven, um die Zeit ohne Nahrung zu überstehen", so die Expertin. Wie genau die Tiere aus der Ostsee wieder herausfinden, sei jedoch nicht bekannt - es ist unklar, ob sie dem Salzgehalt oder der Strömung folgen.

29. März, 13.20 Uhr: Wurde Robert Marc Lehmann ausgeschlossen?

Während der Pressekonferenz äußerten sich die Anwesenden auch zu den Vorwürfen von Robert Marc Lehmann (43), er sei aufgrund einer unterstellten "Selbstdarstellung" von den Rettungsmaßnahmen ausgeschlossen worden. Lehmann hatte am Donnerstag und Freitag bei der Befreiung des Wals geholfen (s. weiter unten im Ticker), ist aktuell aber nicht mehr vor Ort. Thilo Maack sowie Dr. Stephanie Groß betonten, dass niemand ausgeschlossen worden sei und sich nach ihrer Kenntnis niemand aus ihren Teams falsch verhalten habe. Prof. Burkard Baschek erklärte, dass es derzeit nicht darum gehe, wie man den Wal besser retten könnte, "weil das Tier sich selber freischwimmen könnte". Der Fokus liege jetzt auf dem Gesundheitszustand: "Wir glauben, dass Ruhe im Moment das Beste ist und dem Tier die Möglichkeit gibt, Kraftreserven aufzubauen. Der Weg zurück Richtung Nordsee ist dabei letztlich ein Navigieren auf Sicht." Auch Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus äußerte sich zur Debatte: "Nachdem ich gehört habe, was aus dem Netz kommt, habe ich für mich entschieden, ein persönliches Gespräch mit ihm zu dem Thema zu führen. Damit senden wir ein Signal, dass wir Kooperation suchen, pflegen und umsetzen." Er betonte zudem: "Für uns in Mecklenburg-Vorpommern haben wir das Meereskundemuseum mit einem ausgemachten Verhandlungsvertrag - das ist die Expertise, die wir haben. Die beteiligten anderen Institutionen haben für mich eine hervorragende Arbeit geleistet."

Robert Marc Lehmann (43) war am Donnerstag zu dem damals noch am Timmendorfer Strand gestrandeten Wal getaucht. © Daniel Bockwoldt/dpa

29. März, 12.47 Uhr: Soll der Wal eingeschläfert werden?

Auf die Frage, ob bereits alle Worst-Case-Szenarien bedacht worden seien und ob in Erwägung gezogen werde, das Tier gegebenenfalls zu erlösen, antwortete Burkard Baschek unmissverständlich: "Das schließen wir kategorisch aus!" Dr. Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung erklärte die Entscheidung: "Es gibt einfach keine verlässliche Methode, die dieses Tier schnell und schmerzlos erlöst. Deshalb haben wir keine Möglichkeit, es einzuschläfern, ohne ihm möglicherweise zusätzliche Schmerzen und Leiden zuzufügen. Die Situation wurde ausdrücklich intensiv geprüft."

Der Wal ist diesmal nicht gestrandet, schafft es aber nicht aus eigener Kraft, weiterzuschwimmen. © Philip Dulian/dpa

29. März, 12.41 Uhr: Warum geht es dem Wal so schlecht?

Thilo Maack, Meeresbiologe bei Greenpeace, nutzte den Rahmen der Pressekonferenz, um darüber aufzuklären, warum es dem Wal so schlecht geht. Er ging dabei auch noch mal auf die Reste des Fischernetzes im Maul des Wals ein, welche nicht entfernt werden konnten. "Es ist ein Fakt, dass menschliche Einflüsse auf die Ozeane maßgeblich dazu beigetragen haben, dass es dem Wal so schlecht geht. An dem Tier wurden Netzreste gefunden - das zeigt, dass die Fischerei ein großes Problem ist", so Maack, dem es ein persönliches Bedürfnis sei, darüber aufzuklären. "Die Arbeitsgruppe der Internationalen Walfangkommission schätzt, dass weltweit jedes Jahr rund 300.000 Wale und Delfine durch die Fischerei sterben und in Netzen ertrinken. Das betrifft nicht nur die großen Ozeane, sondern auch die Ostsee. Dort kommen weiterhin viele Stellnetze zum Einsatz, in denen die einzige heimische Walart, die Schweinswale, immer wieder verenden." Und weiter: "Was die Natur braucht - und auch dieser Wal gebraucht hätte - sind großflächige Schutzgebiete, in denen sie sich selbst überlassen bleibt. Nur so haben die Ozeane eine Chance."

29. März, 12.30 Uhr: Ruhe bewahren und abwarten

Nach Angaben von Prof. Burkard Baschek bleibt die Strategie unverändert: "Die Prämisse bleibt weiterhin, Ruhe reinzubringen und das Tier zu beobachten." Zwar stehe man für mögliche Maßnahmen bereit, doch das könne nur dann Sinn ergeben, wenn das Tier kräftig genug ist. Aktuell verzichte man bewusst auf Eingriffe: "Ein Freibaggern ist ohnehin nicht machbar oder angemessen in dem Moment, weil es nur Stress auslösen würde", so Baschek, der noch mal betonte, dass der Wal in der Lage wäre, sich zu befreien. Die Lage bleibe angespannt und emotional belastend: "Das ist eine Situation, die uns allen nahegeht. Wir hängen alle auch an diesen Tieren, die dort sind, und müssen trotzdem am Ende hinnehmen, dass sich hier ein Irrläufer in die Ostsee verirrt hat und dort nicht so die Voraussetzung findet, die er am Ende braucht." Einen kleinen Lichtblick gibt es laut dem Experten aber noch: Der Wal habe es immerhin zweimal nachts geschafft, sich selbst zu befreien, wo wenig los war, weswegen für die nächsten Stunden erst mal gelte: "Ruhe bewahren". Dafür wurde ein Sperrgebiet im Umkreis von 500 Metern rund um den Wal gezogen, in das kein Schiff oder Boot hineinfahren darf.

29. März, 12.15 Uhr: Wal soll "deutlich geschwächt" sein

Bei der Pressekonferenz sprach Prof. Burkard Baschek, wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Meeresmuseum Stralsund, von einem "deutlich geschwächten" Wal, der aktuell keinen Versuch unternehme, sich selbst freizuschwimmen. Obwohl die Wassertiefe derzeit der aus der Nacht entspreche, in der es ihm gelungen war, sich selbst zu befreien. Das Tier sei nicht, wie zuletzt, gestrandet. "Wie bereits gestern versucht wurde, hat man das Tier animiert, sich aus eigener Kraft freizuschwimmen, also ihm gewissermaßen Motivation gegeben, mit Flossenschlägen ins tiefere Wasser zu gelangen. Das war bisher auch erfolgreich, weshalb wir hier nicht von einer Strandung sprechen, sondern eher von einem Aufsetzen des Wals", erkläre Baschek weiter. Dennoch spricht der Experte von einer verschlechterten Gesamtsituation: "Die Prognose sieht nicht gut aus!" Selbst bei einer erneuten Befreiung drohe ein erneute Strandung sowie durch den sinkenden Wasserstand eine weitere Verschärfung der Lage.