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Nach der zweiten Befreiung: Buckelwal schon wieder gestrandet!

Zwar konnte der Buckelwal sich in der Nacht zu Freitag selbst befreien, doch nun ist er erneut gestrandet!

Von Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf - Ein gestrandeter Buckelwal saß seit Montag auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) fest. Zwar konnte er sich in der Nacht zu Freitag selbst befreien, doch am Samstag strandete er erneut, diesmal in der Wismarer Bucht. Auch hier schwamm er sich kurz frei, ist aktuell aber wieder gestrandet. TAG24 berichtet im Liveticker.

Auch am Samstag wird weiter daran gearbeitet, den Wal ins offene Meer zu begleiten.
Auch am Samstag wird weiter daran gearbeitet, den Wal ins offene Meer zu begleiten.  © Sea Shepherd

Experten vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) waren die vergangenen Tage vor Ort und arbeiteten gemeinsam mit der Feuerwehr an einer Lösung.

Mehrere Rettungsversuche liefen zunächst ins Leere. Am Freitag der Wendepunkt: Der Buckelwal war plötzlich verschwunden, hatte sich selbst befreit. Nachdem er zunächst gefunden wurde, versuchten Boote, dem Tier den Weg ins offene Meer zu zeigen.

Doch am Samstag dann die erneute Wende, der Buckelwal tauchte kurz vor Wismar auf und geriet wieder auf eine Sandbank.

Wal in der Lübecker Bucht: Experten warnen vor möglicher Strandungsgefahr
Ostsee Wal in der Lübecker Bucht: Experten warnen vor möglicher Strandungsgefahr

In der Nacht zu Samstag soll es dem Tier gelungen, sich erneut aus eigener Kraft zu befreien.

Doch das wohl nur für kurze Zeit: Am Sonntagmorgen wurde er wieder auf einer Sandbank in der Wismarer Bucht gesichtet.

29. März, 7.50 Uhr: Wal wieder in der Wismarer Bucht aufgetaucht

Nach Angaben vor Ort soll sich der Buckelwal zwar über Nacht zunächst selbst befreit haben, befindet sich jedoch weiterhin in der Wismarbucht und ist inzwischen erneut auf einer Sandbank gestrandet, wie Thilo Maack, Meeresbiologe bei Greenpeace, am Morgen gegenüber TAG24 bestätigte.

Für 9 Uhr ist ein Treffen mit Maack, den Experten des Instituts für Wildtierforschung (ITAW) sowie des Deutschen Meereskundemuseums angesetzt. Geplant sei wieder aufs Wasser zu gehen und "zu versuchen, den Wal zu animieren, loszuschwimmen. Hoffentlich gelingt das und dann wollen wir ihn aus der Wismarer Bucht begleiten."

Ob dies gelingt, dürfte sich im Laufe des Vormittags zeigen.

Der Wal befindet sich noch immer in der Wismarer Bucht.
Der Wal befindet sich noch immer in der Wismarer Bucht.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

29. März, 7.12 Uhr: Wal wieder frei

Nachdem der Wal am Samstagnachmittag erneut gestrandet war, soll es ihm nach Angaben des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern noch am späten Abend gelungen sein, mit steigendem Wasserstand von der Sandbank in der Wismarbucht freizukommen.

Aufgrund der flachen Küstengewässer bleibe jedoch unklar, ob das Tier erneut stranden könnte.

28. März, 18.05 Uhr: Wal soll vorerst in Ruhe gelassen werden

Einen neuen Rettungsversuch soll es erstmal nicht geben: "Wir wollen dem Wal die Chance geben, sich selbst zu befreien", sagte der Meeresbiologe der Organisation Greenpeace, Thilo Maack, der dpa.

"Der Wal macht nach wie vor Anstalten loszuschwimmen", sagte Maack. Er habe am Samstag selbst im Schlauchboot in der Nähe des gestrandeten Tieres gesessen. "Wir hoffen daher, dass er sich selbst befreit."

Laut Maack sei der Buckelwal südlich von der Insel Walfisch gestrandet. Dort sei das Wasser deutlich tiefer als am Timmendorfer Strand, wo der Buckelwal vorher festsaß, so der Meeresbiologe. Die Boote hätten sich nun zurückgezogen. "Das Beste ist jetzt, den Wal komplett in Ruhe zu lassen", sagte er.

In der Nacht soll die Wasserschutzpolizei vor Ort bleiben, um den Wal im Auge zu behalten. Nach Plan wollen die Experten laut Maack am Sonntag in die Bucht zurückkommen. TAG24 wird auch dann wieder berichten.

Der Buckelwal hängt auf einer Sandbank kurz vor Wismar fest.
Der Buckelwal hängt auf einer Sandbank kurz vor Wismar fest.  © Ferdinand Merzbach/News5/dpa

28. März, 16.09 Uhr: Gibt es heute noch einen Rettungsversuch?

Nach TAG24-Informationen soll es am Samstag keine Rettungsaktion mehr geben.

Offenbar soll der Buckelwal zunächst in Ruhe gelassen werden. Falls sich der Wal durch einen ansteigenden Wasserspiegel nicht selbst befreien kann, sollen am Sonntag weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Eine Bestätigung hierfür steht noch aus.

Der Buckelwal hängt auf einer Sandbank in der Wismarer Bucht fest.
Der Buckelwal hängt auf einer Sandbank in der Wismarer Bucht fest.  © Florian Manz / Greenpeace

28. März, 15.08 Uhr: Meeresbiologe Lehmann meldet sich zur Situation zu Wort

Der Meeresbiologe Robert Marc Lehmann meldete sich zu der Situation des Buckelwales auf Instagram zu Wort.

"Der Wal ist erneut gestrandet. Das hielt ich von Anfang an für das wahrscheinlichste Szenario", teilte der YouTuber in seiner Instagram-Story.

28. März, 14.49 Uhr: Gewissheit ist da! Buckelwal erneut gestrandet

Wie Greenpeace gegenüber TAG24 mitteilte, ist der Buckelwal tatsächlich erneut gestrandet!

Die Naturschutzorganisation ist mit zwei Schlauchbooten vor Ort. Auf diesen befinden sich zudem ein Wissenschaftler vom ITAW und ein Wissenschaftler vom Deutschen Meeresmuseum.

Aktuell sondieren sie die Lage. Wie es nun weitergeht, ist noch unklar.

Der Buckelwal ist erneut auf einer Sandbank vor Wismar gestrandet.
Der Buckelwal ist erneut auf einer Sandbank vor Wismar gestrandet.  © NEWS5 / N5 DESK

28. März, 14.28 Uhr: Buckelwal mehrfach vor Wismar gesichtet

Der befreite Buckelwal ist erneut von mehreren Augenzeugen gesichtet worden.

Der Meeressäuger befindet sich in der Wismarbucht, in der Nähe der unbewohnten Insel Walfisch. Das bestätigte das Umweltministerium in Schwerin.

"Es ist unklar, ob er feststeckt oder nicht", sagte der Ministeriumssprecher der dpa.

Um dem Wal im Notfall helfen zu können, sind Einsatzkräfte von der Wasserschutzpolizei Wismar und Rostock, Mitarbeiter des Deutschen Meeresmuseums, des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) und der Naturschutzorganisation Greenpeace im Wasser und am Land vor Ort.

Das Wasserschutzpolizeiboot "Uecker" ist weiterhin im Einsatz, deswegen ist davon auszugehen, dass der Wal sich in der Nähe des Schiffes befindet (Standort: 14.25 Uhr).
Das Wasserschutzpolizeiboot "Uecker" ist weiterhin im Einsatz, deswegen ist davon auszugehen, dass der Wal sich in der Nähe des Schiffes befindet (Standort: 14.25 Uhr).  © Screenshot: Vesselfinder.com

28. März, 13.57 Uhr: Wal offenbar erneut auf Sandbank gestrandet

Wie ein "Bild"-Reporter vor Ort berichtet, ist der Wal wieder gestrandet!

Demnach sei der Wal in der Wismarer Bucht auf Grund gelaufen. Greenpeace konnte die Strandung des Tieres noch nicht bestätigen.

Allerdings bestätigte Greenpeace, das der Wal vor der Insel "Walfisch" entdeckt worden ist.

28. März, 12.40 Uhr: Experten überprüfen Sichtung vom Wal bei Wismar

"Ich kann bestätigen, dass wir heute Vormittag eine Sichtungsmeldung bei Wismar hatten, die wir jetzt überprüfen", sagte Diana Meyen, Sprecherin des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund.

Demnach werden auch Meldungen zu möglichen weiteren Sichtungen nahe der unbewohnten Insel Walfisch geprüft.

Außerdem wollen Experten des Meeresmuseums an Bord eines Bootes gehen, das den Wal seit dem Morgen sucht.

Die Experten wollen den Wal finden, um ihn weiter in tieferes Wasser der Ostsee zu drängen. Im Idealfall soll der junge Wal den Weg von der Ostsee über die Nordsee zurück in den Atlantik finden.

Wal-Sichtungen können Menschen auf der Homepage des Meeresmuseums und per Telefon melden.

"Das Tier ist gestresst und geschwächt. Es ist wichtig, dass es nicht durch private Suchen zusätzlich Stress bekommt", ergänzte Meyen.

28. März, 11.17 Uhr: Schwimmt der Buckelwal kurz vor Wismar?

Der Buckelwal soll vor Wismar gesehen worden sein, berichtet Greenpeace gegenüber TAG24.

Die Wasserschutzpolizei sei nun auf dem Weg, um zu schauen, ob sich das Tier wirklich vor Ort befindet.

Schon vor einigen Wochen war der Buckelwal bereits nach Wismar geschwommen und geriet dabei in den Hafen.

Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach

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