Betreiber-Wechsel in sächsischem Restaurant: Hier bedient der Nachfolger seinen Vorgänger

Markkleeberg - Der Neujahrsempfang in Markkleeberg war in diesem Jahr ein besonders emotionaler. Denn gleichzeitig wurde auch der ehemalige Betreiber des Ratskellers gebührend verabschiedet - und von seinem Nachfolger bekocht.

Die Sächsische Bläserphilharmonie unterstützte den Neujahrsempfang musikalisch. © Silvio Bürger

"Frank Esche war eine Institution", sagt Oberbürgermeister Karsten Schütze (58, SPD) zu TAG24 über den in den wohlverdienten Ruhestand gegangenen 65-Jährigen.

Ob Familienfeiern, Vereinstreffen, Disconächte, Faschingsveranstaltungen oder Konzerte: "Er hat Generationen bekocht und war jederzeit sehr beliebt bei den Menschen."

Nach 20 Jahren als Ratskeller-Chef hat er nun seinen Staffelstab an die nachfolgende Generation - und in dem Fall Daniel Sauer - weitergegeben. Der aus der Kabel-Eins-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" von 2021 bekannte Koch schwingt bereits seit dem 2. November 2024 mit seinem Team den Kochlöffel in der Gaststätte des Rathauses.

"Der Start war schon mal phänomenal. Insofern wird er die geliebten Traditionen fortführen, aber auch neue Angebote schaffen", weiß Schütze, der von einem regen Interesse berichtet. "Die Markkleeberger sind neugierig. Man sollte abends besser einen Tisch reservieren."