TV-Stars bei Karl-May-Spielen zwischen Action und Lovestory

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg bieten in diesem Jahr wieder ein actionreiches Spektakel für Hunderttausende. Mit dabei auch zahlreiche TV-Stars.

Bad Segeberg - Ribanna, Häuptlingstochter und starke Frauenfigur der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg, muss sich zwischen zwei Helden entscheiden. Wie die wechselhafte Liebesgeschichte inmitten des actiongeladenen Stücks "Winnetou II – Ribanna und Old Firehand" ausgeht, können die Zuschauer in der Kalkbergarena vom 29. Juni an in 72 Aufführungen verfolgen.

Die Stars der diesjährigen Karl-May-Spiele: Jan Hartmann (43, v.l.n.r.), Sila Sahin (38) und Alexander Klaws (40). © Daniel Bockwoldt/dpa Unter der Regie von Nicolas König (55) haben Stars, Komparsen, Stuntleute und Tiere vom Pferd bis zum Adler seit Wochen bei Wind und Wetter geprobt. Am Freitag wurden erste Szenen der 71. Saison mit Musik und Tanz, Kampfgetümmel, Schießereien und Explosionen vorgeführt. Wie immer bei Karl May geht es um das Ringen zwischen Gut und Böse, um Treue und Verrat. In diesem Jahr steht die starke und selbstbewusste junge Ribanna im Mittelpunkt des Geschehens, gespielt von Sila Sahin (38), die viele Fernsehzuschauer unter anderem aus der Fernsehserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kennen. "Winnetou II ist der einzige Roman, in dem Winnetou sich verlieben darf", sagte die Geschäftsführerin Ute Thienel. "Es wird wieder sehr emotional." Publikumsliebling Alexander Klaws (40) ist zum vierten Mal als Winnetou in Bad Segeberg. An seiner Seite reitet Jan Hartmann (43, "Kreuzfahrt ins Glück") als Westmann Old Firehand. Durchtriebener und skrupelloser Gegenspieler ist Nick Wilder (71) als Schurke Emery Forster. Wilder, der den echten Wilden Westen von Montana zu seiner Heimat gemacht hat, ist dem deutschen Publikum zum Beispiel als Schiffsarzt vom "Traumschiff" oder als "Herr Kaiser" aus einer Versicherungswerbung bekannt.

Aufführungen der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg vom 29. Juni bis zum 8. September

Bei den Karl-May-Spielen geht es auch in diesem Jahr wieder zur Sache. © Daniel Bockwoldt/dpa Auf der Seite der Bösen spielen unter anderem Dustin Semmelrogge (43) und das Karl-May-Urgestein Joshy Peters (66) am Kalkberg. Auch Regisseur König ist mit von der Partie. Er schlüpft in die Rolle des fiesen Häuptlings Parranoh. Für die Guten sind unter anderem Sascha Hödl, Volker Zack, Stephan A. Tölle und Patrick. L. Schmitz mit dabei. Die Aufführungen laufen vom 29. Juni bis zum 8. September immer donnerstags bis samstags um 15 Uhr und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr. In der vergangenen Saison waren mehr als 430.000 Zuschauer zu den Karl-May-Spielen nach Bad Segeberg gekommen. Die Kalkberg GmbH hat nach Thienels Angaben mehr als 950.000 Euro in die Modernisierung der Arena investiert, unter anderem für das Verlegen von Glasfaserkabeln, in neue Lautsprecher und Scheinwerfer sowie das Bühnenbild, zu dem auch Old Firehands Hütte in schwindelerregender Höhe am Felsen gehört.