Gewitter und Starkregen: In diesen Gebieten wird es heute ungemütlich

Deutschland - Während Unwetter am Donnerstag über den Süden und den Westen gezogen sind, konnte sich der Rest Deutschlands über freundliches Vorsommerwetter freuen. Das ändert sich am Freitag.

Die Gewitter lassen in der Nacht zum Samstag allmählich nach und ziehen nach Nordosten ab.

Das sind nach DWD-Definition zwar noch keine Unwetter, ein Auftreten wird aber nicht ganz ausgeschlossen. Die Meteorologen halten auch schwere Gewitter mit heftigem Starkregen von mehr als 30 Litern in kurzer Zeit für möglich.

Am Freitag sind im Laufe des Nachmittags im Osten und Norden Gewitter möglich. Laut DWD geht das Gebiet von der Lausitz über Ostbrandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bis nach Schleswig-Holstein .

Auch am Wochenende kann es Gewitter geben. © Alexander Wolf/dpa

Ansonsten wird es am heutigen Freitag in der Südwesthälfte stark bewölkt bis bedeckt, im Westen zieht der Regen in Richtung Niederlande ab. Im Rest des Landes ist es zunächst heiter bis sonnig, bis die Quellwolken zunehmen und ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter einsetzen.

Mit maximal 20 bis 25 Grad wird es im Norden und Nordosten am wärmsten, sonst werden 13 bis 20 Grad erwartet. In der Nacht zum Samstag kühlt es sich auf Tiefstwerte von fünf bis elf Grad ab.

Am Samstag ziehen im Westen und Südwesten Schauer oder schauerartiger Regen und vereinzelt Gewitter auf. Im Osten und äußersten Südosten ist es erst freundlicher, dort zieht es sich ab dem Nachmittag zu. Einzelne kräftige Gewitter können auftreten. 15 bis 20 Grad Höchsttemperatur, im Osten bis 23 Grad.

Am Sonntag gibt es wechselnde Bewölkung. Im Nordwesten sowie vom Nordosten und Osten bis in den Süden Schauer – vereinzelt auch Gewitter. Sonst heitert es zeitweise auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 23 Grad.