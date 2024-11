Unwetter im Kreis Kassel: So hoch ist der Schaden durch Starkregen

Wiesbaden/Kassel - Nach dem schweren Unwetter im nordhessischen Landkreis Kassel Anfang August sind bislang Schäden in Höhe von 747.000 Euro geltend gemacht worden.

"Der Schwerpunkt der Anträge lag in den Kommunen Trendelburg und Wesertal. Hier wurden insgesamt 28 Anträge gestellt", erläuterte das Ministerium.

Eine Vielzahl an Einsatzkräften war nach dem Unwetter in Nordhessen im Einsatz. © Swen Pförtner/dpa

Anträge auf die durch das Land zur Verfügung gestellten Soforthilfen von bis zu 15.000 Euro bei besonders dringenden Notlagen wurden den Angaben des Ministeriums zufolge nicht gestellt. Sie hätten beispielsweise bei drohender Insolvenz oder Obdachlosigkeit gewährt werden können.

In Notunterkünften ist laut Ministerium niemand mehr untergebracht. Sie waren für Menschen eingerichtet worden, deren Häuser unbewohnbar waren.

Massiver Starkregen hatte am ersten Augustwochenende vor allem in den Gemeinden Reinhardshagen, Trendelburg und Wesertal sowie in den Städten Hofgeismar und Bad Karlshafen enorme Schäden angerichtet.

Alleine in der am stärksten betroffenen Kommune Trendelburg-Gottsbüren wurden rund 60 Wohnhäuser beschädigt.