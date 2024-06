Unwetter in Deutschland: Am Abend wird es auch in Sachsen ungemütlich!

Leipzig - Der Sommer ist in Deutschland angekommen und er lässt es zum Beginn gleich mal richtig krachen! Während am Dienstag vielerorts Temperaturen um die 30 Grad erwartet werden, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in weiten Teilen der Republik vor heftigen Unwettern. Spätestens am Abend sollen diese auch Sachsen erreichen.