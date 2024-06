Unwetter-Ticker: Hochwasser im Süden steigt, Anwohner bereiten sich vor

In weiten Teilen Deutschlands sind für den heutigen Freitag und das Wochenende Dauerregen und teils heftige Unwetter angekündigt. Alles zum Wetter im Ticker.

Von Emma Schwarze, Adrian Schintlmeister

Deutschland - In weiten Teilen Deutschlands sind für das gesamte Wochenende teils heftige Unwetter angekündigt. Vor allem unweit des Bodensees steigen die Pegelstände nach starkem Dauerregen in der Nacht an. Viele Gemeinden sprechen Warnungen aus. Die Sorge vor einem Jahrhundertwasser ist groß.

Richtig gefährlich könnte es Samstag werden. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die höchste Warnstufe ausgerufen. Besonders der Süden und Südosten, also Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen sind massiv betroffen. In vielen Gemeinden entlang der von Dauerregen belasteten Flüsse in Süddeutschland könnte es am Samstag zu heftigen Überschwemmungen kommen. Auch wenn es in der Nacht zunächst keine großflächigen Überflutungen gab, wird vielerorts ein Jahrhunderthochwasser befürchtet. Erste Landkreise haben den Katastrophenfall ausgerufen. Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Wetter Deutschland Obacht, Gewitter! Hier kracht es in Bayern Alle Entwicklungen rund um die Wetterlage in Deutschland findet Ihr hier im Unwetter-Ticker.

Am Samstag wird im Süden über die Mitte Deutschlands bis in die Oberlausitz ergiebiger Dauerregen erwartet. Ab Mittag muss gebietsweise mit schweren Gewitter mit Starkregen vom nördlichen Baden-Württemberg und Südhessen bis nach Berlin und Ostsachsen gerechnet werden. © Länderübergreifendes Hochwasser Portal

1. Juni, 8.30 Uhr: Donaupegel klettern weiter in die Höhe, Biergarten komplett geflutet

An der Donau im Landkreis Kelheim steigen die Hochwasserpegel auch am Samstagmorgen weiter an. Drohnenaufnahmen zeigen, wo die Donau bereits über die Ufer getreten ist. Im Tagesverlauf ist weiterhin mit Dauerregen zu rechnen, der den Pegel über das Wochenende weit über Meldestufe vier treiben soll. Die aktuellen Pegel der Donau und der Iller sind vergleichbar mit der Entwicklung bei der Hochwasser-Katastrophe von 1999.

Während der Biergarten in Eining gestern noch leergeräumt war, steht er heute komplett unter Wasser. © News5

1. Juni, 8.10 Uhr: Evakuierungen im Landkreis Unterallgäu vorbereitet

Aufgrund der Hochwasserlage wird im schwäbischen Landkreis Unterallgäu die Evakuierung mehrerer Ortschaften vorbereitet. Im gesamten Landkreis Unterallgäu sei die Lage angespannt. In Zell bei Bad Grönenbach sowie in Dirlewang und in Teilen von Babenhausen werden die Menschen dazu aufgefordert, freiwillig ihre Häuser zu verlassen, wie Landrat Alex Eder (40, FW) am Samstagmorgen erklärte. "Die Dammbereiche werden überflutet, die Hochwasserrückhaltebecken sind größtenteils voll." Anwohner könnten demnach etwa im Feuerwehrhaus unterkommen. Viele Straßen seien nicht mehr passierbar, in Mindelheim würden Sandsäcke gestapelt, um die Innenstadt zu schützen. Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes (HND) hatte der Pegel der Mindel am Pegel Hasberg am Samstagmorgen die Meldestufe vier von vier erreicht. Bei Lauben und Nattenhausen erreichte die Günz Meldestufe drei.

1. Juni, 7.30 Uhr: Unwettergefahr in Ostdeutschland, Anwohner treffen Vorbereitungen

Im Osten Deutschlands müssen sich die Menschen laut DWD auf viel Regen, teils auch auf Gewitter einstellen. Allerdings treffe das Unwetter Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt voraussichtlich weniger stark als zunächst befürchtet. Dennoch werden vielerorts Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ab den Mittagsstunden am Samstag muss in Sachsen laut DWD gebietsweise mit kräftigen Gewittern mit Unwetterpotenzial gerechnet werden. Mehrstündiger Starkregen kann regional 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter mitbringen. Die Elbe zeigte am Samstagmorgen bis 209 Zentimetern einen normalen Wasserstand. Ab Samstagmittag besteht laut Sächsischem Umweltamt die Gefahr lokaler Sturzfluten und kleinräumiger Hochwasser im Bereich der Oberen Weißen Elster.

In Grimma (Landkreis Leipzig) wurde am Samstagmorgen vorsorglich die Hochwasserschutzanlagen geschlossen. © Medienportal-Grimma

Die sächsische Stadt Plauen bereitete sich auf den angekündigten Starkregen vor. Angehörige des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr verladen Sandsäcke. © Katrin Mädler/dpa-Zentralbild/dpa

Bürger konnten sich bereits am Freitag bis zu 20 Sandsäcke als Vorbereitung auf den angekündigten Starkregen abholen. © Katrin Mädler/dpa-Zentralbild/dpa

1. Juni, 7.25 Uhr: Hochwasserrisiko auch in Hessen

Auch in anderen Regionen haben die Niederschläge die Wasserstände in Flüssen ansteigen lassen - und weitere Zuwächse werden erwartet. In Hessen ist laut dem regionalen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ein statistisch nur alle 20 Jahre auftretendes Hochwasser an Rhein und Neckar möglich. Am Freitagabend geriet das Bundesland in den Einflussbereich einer Vb-Wetterlage. Dauerregen werde laut DWD besonders im Odenwald, dem Spessart und der Rhön erwartet.

1. Juni, 7.23 Uhr: Potentielle Lebensgefahr im Landkreis Biberach

Im Landkreis Biberach wurden Menschen in betroffenen Gebieten dazu aufgerufen, auf ihre Sicherheit zu achten. Dort bestehe potenziell Lebensgefahr. Sie sollten Notfallgepäck vorbereiten und die NINA-Warnapp auf das Smartphone laden, um zeitnahe Informationen zu erhalten - so eingestellt, dass bei einer Evakuierungsmeldung ein Alarm ertönt. "Dazu muss das Handy angeschaltet sein und darf sich nicht im Flugmodus befinden", hieß es aus dem Landratsamt der besonders betroffenen Region Ravensburg.

1. Juni, 7.20 Uhr: "Wir nehmen die Situation sehr ernst"

Der Landkreis Günzburg (Bayern) rief bereits am Freitagabend vorbeugend den Katastrophenfall aus. In der Region gehe es darum, die potenziell betroffenen Städte und Gemeinden besser unterstützen zu können, teilte das Landratsamt mit. Dafür seien Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis nötig. Camping- und Freizeitplätze an den Flüssen Günz, Kammel und Mindel sollten geräumt werden - hier dürften während der Pfingstferien viele Gäste des Freizeitparks Legoland verweilen. "Wir nehmen die Situation sehr ernst", sagte Landrat Hans Reichhart (CSU) am Freitagabend. "Wir wollen, die Zeit, die wir jetzt noch haben, bis das Hochwasser den Landkreis Günzburg erreicht, optimal nutzen."

Die Donau ist beim Kraftwerk in Günzburg (Bayern) über das Ufer getreten © Stefan Puchner/dpa

1. Juni, 7.15 Uhr: Steigende Pegelstände, erste Flüsse treten übers Ufer

Infolge des Dauerregens ist der Fluss Zusam im Landkreis Augsburg über die Ufer getreten und hat in der Marktgemeinde Fischach Straßen überspült und einige Keller geflutet. Es habe aber weder große Schäden noch Verletzte gegeben, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Die Zusam erreichte laut dem Hochwassernachrichtendienst Bayern am Pegel Fleinhausen in der Nacht die Meldestufe drei von vier.

1. Juni, 7.13 Uhr: 128 Liter Regen pro Quadratmeter binnen 24 Stunden

In Teilen Baden-Württembergs und Bayerns gilt für Samstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vielerorts die höchste Warnstufe. Die Niederschlagsmengen in der Nacht entsprachen weitgehend den Prognosen. Im schwäbischen Sigmarszell im Landkreis Lindau fielen innerhalb eines Tages rund 128 Liter Regen pro Quadratmeter. In Ottobeuren im Landkreis Unterallgäu sowie in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) waren es rund 108 Liter. In Kißlegg fielen rund 105 Liter, in Weiler-Simmerberg im Landkreis Lindau circa 104 Liter.

In Lauingen ist die Donau über die Ufer getreten. © Stefan Puchner/dpa

1. Juni, 7.10 Uhr: Feuerwehr Weingarten warnt Bewohner, Untergeschosse zu meiden

In Weingarten bei Ravensburg sollen Bewohner großer Teile der Stadt die Untergeschosse meiden und auf keinen Fall im Keller schlafen. Diese Empfehlung gab die Feuerwehr am Abend heraus. Auch ihnen wurde geraten, bestenfalls bei Verwandten und Freunden außerhalb der von steigenden Pegelständen gefährdeten Gebiete zu übernachten. "Es ist leider zur Zeit unklar, wie schnell die Pegel im weiteren Verlauf steigen werden. Daher gilt besondere Vorsicht!", hieß es auf der Seite der Feuerwehr. Laut dem Landkreis Ravensburg war nicht auszuschließen, dass einzelne Städte oder Gemeinden Evakuierungsentscheidungen treffen könnten.

31. Mai, 22.56 Uhr: Landkreis Ravensburg will Evakuierungen nicht mehr ausschließen

Im Landkreis Ravensburg (Baden-Württemberg) bereitet man sich auf Evakuierungen vor. Es bestehe weiterhin akute Hochwassergefahr, die sich in der Nacht noch verschärfen dürfte, hieß es aus dem Landratsamt. Deshalb könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Städte und Gemeinden Evakuierungen in den kommenden Stunden Evakuierungen anordnen. Das Landesturnfest rund um die Stadt musste bereits am Abend vorzeitig beendet werden.