Unwetter über Sachsen: Straßen geflutet, Menschen verletzt, Stromausfälle

Sachsen/Aue - Sachsen wurde am Sonntag von Unwettern getroffen. Aufnahmen zeigen umgekippte Bäume, Hagelkörner sowie Autos, die durch überflutete Straßen fahren. Mindestens zwei Menschen kamen zu Schaden. Es gab kleinere Stromausfälle.

Alles in Kürze

In Aue-Bad Schlema liefen einige Straßen über. © Niko Mutschmann

Nachdem das Kosmos-Festival in Chemnitz mehrere Stunden früher als geplant beendet werden musste, hatte es auch andere Städte erwischt - wie Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis), wo Straßen unter Wasser standen.

Besonders die Bahnhofstraße war dort nach TAG24-Informationen betroffen. Anwohner sollten sich mit Sandsäcken schützen, damit ihre Keller nicht volllaufen.

In Zetteritz in der Gemeinde Seelitz (Landkreis Mittelsachsen) drohte ein Teich überzulaufen. Einige Grundstücke wurden am Abend bereits überflutet. Feuerwehrleute begannen damit, Sandsäcke zu füllen.

Weil die Einsatzkräfte den Ablauf des Teiches kontrollierten, konnte ein weiteres Ansteigen des Wasserspiegels verhindert werden.

Viele Feuerwehren in Sachsen waren im Dauereinsatz, wie auch ein Sprecher vom Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge e.V. gegenüber TAG24 bestätigte.