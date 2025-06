Wetterdienst warnt vor heftigen Gewittern mit orkanartigen Sturmböen

Alles in Kürze

Grund ist die feuchtwarme Luft, mit der ein Gewittertief langsam über Benelux gen Norden und Osten zieht. Dadurch könne es lokal zu Unwettern kommen - auch und vor allen Dingen in Berlin und Brandenburg.

Noch herrscht in der Hauptstadtregion die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm, doch langsam aber sicher braut sich das nächste Donnerwetter zusammen, dass zum Nachmittag über den Osten und Südosten Deutschlands hereinbrechen wird.

Dafür hat der DWD gegen 10.30 Uhr eigens eine Unwetter-Information bei YouTube herausgegeben, in der Diplom-Meteorologin Jacqueline Kernn auf die bevorstehende Gefahr hinweist.

Am Montag sind im Stadtgebiet von Berlin viele Bäume durch Sturmböen umgestürzt sowie dicke Äste und Baumkronen abgebrochen. © Michael Kappeler/dpa

Wie bereits am Montag könnten dadurch erneut ganze Bäume abgeknickt werden oder Baumkronen und dicke Äste abbrechen und zu Boden stürzen, da das dichte Laub eine große Angriffsfläche für den Wind bietet.

Zudem sind örtlich auch Starkregen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter, was zu kleinräumigen Überschwemmungen führen kann, und etwa zwei Zentimeter große Hagelkörner möglich. Ein Aufenthalt im Freien sollte also, wenn möglich, vermieden werden.

Am vergangenen Montag ist eine Frau im Spandauer Forst am Stadtrand von Berlin von einem umstürzenden Baum getroffen und erschlagen worden, während sie in ihrem Auto saß.

Drei weitere Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr lebensgefährlich verletzt. Im Nachgang des Sturms hinterfragte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (63, SPD), ob eine Fehleinschätzung seitens des Deutschen Wetterdienstes vorgelegen haben könnte.

Auf Grundlage der DWD-Information richtete die Feuerwehr ihre Gegenmaßnahmen aus und geriet dann in einen regelrechten Ausnahmezustand.