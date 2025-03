Rezept für Omas Mohnkuchen - Ein saftiger Klassiker zum Vernaschen

Schritt 1

Für den Boden und die Streusel:



Das Mehl, den Zucker, den Vanillezucker und das Salz in eine große Schüssel geben und kurz vermischen. Die Butter in kleine Stücke schneiden, das Ei aufschlagen und alles zur Trockenmischung hinzugeben. Die Zutaten ordentlich durchkneten, bis sich Streusel bilden. Davon etwa ein Drittel in eine kleinere Schüssel umfüllen und beiseite stellen.