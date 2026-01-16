Omas Toast Hawaii: Das Original Rezept aus Kindheitstagen

Inspirationen für echte Hausmannskost gibt's in Omas Rezepten .

Genieße den Duft von warmem Toast, süßer Ananas und geschmolzenem Käse. Der Original Toast Hawaii war schon bei Oma der Hit. Mit diesem Rezept hat der Toast Hawaii DDR und BRD schon vor einem halben Jahrhundert begeistert.

Achtung: Kult-Rezept-Alarm. Wusstest Du, dass der Fernsehkoch Clemens Wilmenrod, der in den 1950er Jahren das Toast Hawaii erfand, eigentlich Schauspieler war? Seine exotischen Kreationen präsentierte er in der Sendung "Clemens Wilmenrod bittet zu Tisch" von 1953 bis 1964.

Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und für circa zehn Minuten im Ofen backen bis der Käse schön braun ist. Mit einer Kirsche garnieren und fertig ist das Original Toast Hawaii.

Die Toastscheiben mit etwas Butter bestreichen und mit einer Scheibe Kochschinken, einer Scheibe abgetropfter Ananas und einer Scheibe Käse belegen.

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Brotscheiben vor dem Belegen im Toaster toasten, damit sie schön knusprig bleiben und durch die Ananas später nicht matschig werden.

Toast Hawaii in Kombination mit Marmelade sorgt für die extra Süße. © 123RF/handmadepictures

1. Variante: Heißluftfritteuse - Toast Hawaii im Aifryer ist schnell gemacht und spart zudem Energie.

2. Variante: Marmelade - Johannisbeergelee oder Erdbeermarmelade aufs Toastbrot gestrichen oder als Klecks obenauf, gibt den extra Kick an Süße.

3. Variante: Käse - Statt klassisch auf Gouda zu setzen, eignet sich auch ein würziger Cheddarkäse.

