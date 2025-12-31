Cremig, stark, unwiderstehlich: Schnelles Rezept für Espresso Martini
Der Espresso Martini ist ein eleganter After-Dinner-Cocktail, der Kaffeearomen und feine Süße mit einer klaren alkoholischen Note verbindet. Frisch gebrühter Espresso trifft dabei auf Wodka und Kaffeelikör. Mixe Dir den Espresso Martini mit dem schnellen Rezept von TAG24 und erlebe den intensiven sowie belebenden Geschmack selbst.
Du bist auf der Suche nach weiteren köstlichen Cocktails? Dann stöbere in den Rezepten für Getränke und in den Weihnachtsrezepten!
Hinweis: Achte auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol und genieße Cocktails in Maßen. Minderjährigen Personen sind laut § 9 Jugendschutzgesetz der Konsum und Kauf von Alkohol mit mehr als 15 Volumenprozent Alkoholgehalt und derartigen alkoholischen Mischgetränken untersagt.
Rezept für Espresso Martini
Um Dir den leckeren Espresso Martini zu mischen, benötigst Du neben den Zutaten einen Shaker und ein Martiniglas.
Vorbereitungszeit
3 Min.
Kochzeit/Backzeit
0 Min.
Gesamtzeit
3 Min.
Menge
1 Gläser
Zutaten
- 40 ml Wodka
- 30 ml Kaffeelikör
- 30 ml Espresso
- Eiswürfel für den Shaker
- 3 Kaffeebohnen für die Dekoration
Zubereitung
Wodka, Kaffeelikör, Espresso und Eiswürfel in den Shaker geben. Verschließen und für circa 15 bis 20 Sekunden schütteln, sodass ein samtiger Schaum entsteht.
Espresso Martini in ein Martiniglas füllen und mit Kaffeebohnen garnieren.
Wer den Espresso Martini etwas süßer mag, der kann noch etwas Zuckersirup in den Cocktail mischen.
TAG24 wünscht viel Spaß beim Nachmachen und Genießen.
Titelfoto: 123RF/atlasfoto