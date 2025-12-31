Cremig, stark, unwiderstehlich: Schnelles Rezept für Espresso Martini

Der Espresso Martini ist ein eleganter After-Dinner-Cocktail, der Kaffeearomen und feine Süße mit einer klaren alkoholischen Note verbindet. Frisch gebrühter Espresso trifft dabei auf Wodka und Kaffeelikör. Mixe Dir den Espresso Martini mit dem schnellen Rezept von TAG24 und erlebe den intensiven sowie belebenden Geschmack selbst.

