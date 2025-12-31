Cremig, stark, unwiderstehlich: Schnelles Rezept für Espresso Martini

Wie mixt man einen Espresso Martini? Das einfache Rezept für Espresso Martini samt Zubereitung findest Du auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Der Espresso Martini ist ein eleganter After-Dinner-Cocktail, der Kaffeearomen und feine Süße mit einer klaren alkoholischen Note verbindet. Frisch gebrühter Espresso trifft dabei auf Wodka und Kaffeelikör. Mixe Dir den Espresso Martini mit dem schnellen Rezept von TAG24 und erlebe den intensiven sowie belebenden Geschmack selbst.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Achte auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol und genieße Cocktails in Maßen. Minderjährigen Personen sind laut § 9 Jugendschutzgesetz der Konsum und Kauf von Alkohol mit mehr als 15 Volumenprozent Alkoholgehalt und derartigen alkoholischen Mischgetränken untersagt.

Rezept für Espresso Martini

Um Dir den leckeren Espresso Martini zu mischen, benötigst Du neben den Zutaten einen Shaker und ein Martiniglas.

Glutenfrei Salzarm Vegetarisch
Schnelles Rezept für Espresso Martini.

Vorbereitungszeit

3 Min.

Kochzeit/Backzeit

0 Min.

Gesamtzeit

3 Min.

Menge

1 Gläser

Zutaten

  • 40 ml Wodka
  • 30 ml Kaffeelikör
  • 30 ml Espresso
  • Eiswürfel für den Shaker
  • 3 Kaffeebohnen für die Dekoration

Zubereitung

Schritt 1

Wodka, Kaffeelikör, Espresso und Eiswürfel in den Shaker geben. Verschließen und für circa 15 bis 20 Sekunden schütteln, sodass ein samtiger Schaum entsteht.

Schritt 2

Espresso Martini in ein Martiniglas füllen und mit Kaffeebohnen garnieren.

Wer den Espresso Martini etwas süßer mag, der kann noch etwas Zuckersirup in den Cocktail mischen.

TAG24 wünscht viel Spaß beim Nachmachen und Genießen.

Titelfoto: 123RF/atlasfoto

