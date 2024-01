Spaghetti Bolognese - Einfaches Rezept für besten Bolo-Geschmack

So knusprig war Dein Hähnchen noch nie! TAG24 verrät Geheimzutat

Schritt für Schritt zur klassischen Bolognese:

1. Schritt: Putze das Suppengrün, schäle Zwiebel sowie die Knoblauchzehe und schneide das Gemüse in kleine Stücke. Anschließend kommt alles in den Küchenhäcksler. Das Gemüse sollte so klein wie möglich sein. Das Gemüse stellst Du kurz beiseite.

2. Schritt: Häcksele die Schinkenwürfel separat.

3. Schritt: Erhitze die Butter in dem großen Topf und brate das Gemüse darin etwa drei Minuten lang an, bis die Zwiebeln glasig sind.

4. Schritt: Jetzt gib die zerkleinerten Schinkenwürfel, das Hackfleisch und Olivenöl in den Topf dazu und brate alles etwa sechs Minuten lang an, bis das Hackfleisch durchgebraten ist. Rühre zwischendurch immer wieder alles um.



5. Schritt: Schließlich kommen die passierten Tomaten und das Tomatenmark dazu. Mit dem Oregano und dem Lorbeerblatt wird die Bolognese aufgekocht.

6. Schritt: Nun werden Trauben- und etwas Zitronensaft dazu gekippt und die Bolognese-Soße sollte mit geschlossenem Deckel, bei geringer Hitze, etwa zwei bis drei Stunden köcheln.

7. Schritt: Je nach Konsistenz der Soße kann man immer wieder etwas Wasser zugeben. Die Bolognese wird abschließend kräftig mit Salz und Pfeffer gewürzt und abgeschmeckt; das Lorbeerblatt wird herausgenommen.

8. Schritt: Koche die Spaghetti nach den Angaben der Verpackung und serviere sie mit der Bolognese und auf Wunsch mit etwas Parmesan und Basilikum.