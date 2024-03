Frankfurter Grüne Soße: Würzig, frisch und lecker

Klassischerweise gehören in die Frankfurter Grüne Soße genau sieben frische Kräuter, und zwar Borretsch, Petersilie, Schnittlauch, Kresse, Pimpinelle, Sauerampfer und Kerbel.

Traditionell wird die Frankfurter Grüne Soße am Gründonnerstag zum ersten Mal im Jahr serviert. Das hat weniger einen religiösen Hintergrund, als vielmehr einen jahreszeitlich bedingten. Denn meist können um die Osterzeit die ersten Kräuter geerntet und verarbeitet werden.

2. Schritt: In der Zwischenzeit werden die Kräuter gründlich gewaschen, anschließend abtropfen lassen. Harte Stiele und Enden abschneiden, danach alles klein hacken bzw. fein wiegen und in eine Schüssel geben.

1. Schritt: Zuerst gibt man die Eier in einen Topf mit kaltem Wasser und bringt dieses langsam zum Kochen. Nach etwa zehn Minuten sind die Eier hartgekocht.

Pellkartoffeln mit Ei und Grüne Soße schmeckt auch vielen Kindern. © 123rf/fotokombuese

1. Tipp - Sämigkeit: Um die Grüne Soße etwas sämiger zu bekommen, kann man die hartgekochten Eigelbe vom Eiweiß trennen und mit dem Öl zu einer glatten Masse verrühren. Erst danach kommen die Kräuter und alle weiteren Zutaten dazu.

2. Tipp - Varianten: Es gibt zahlreiche Abwandlungen der Frankfurter Grünen Soße. So wird beispielsweise bei der Kasseler Grünen Soße Kerbel und Kresse durch Dill und Zitronenmelisse ersetzt. Auch in Italien, Frankreich und Mexiko gibt es Variationen der Grünen Soße, die mit ähnlichen, eher landestypischen Kräutermischungen daherkommen. Estragon, Liebstöckel und Bohnenkraut passen z. B. gut in die Soße.

3. Tipp - nur kurz mixen: Zwar verhelfen Mixer und Pürierstab zu einer schönen frischen, grünen Farbe der Soße, allerdings werden die Kräuter dadurch auch zerquetscht, wodurch der eigentliche Geschmack etwas verloren geht und im schlimmsten Fall sogar bitter wird. Deshalb ist es ratsam, die Soße nur kurz zu pürieren.

4. Tipp - Mengenangabe der Kräuter: Bei der Menge der einzelnen Kräuter kann gern variiert werden. Hier sollte jeder das Rezept nach eigenem Geschmack anpassen.

5. Tipp - Einfrieren möglich: Die Grüne Soße lässt sich problemlos, möglichst portionsweise einfrieren. Ist sie nach dem Auftauen nicht cremig genug, kann noch etwas Schmand oder Sahne untergerührt werden.