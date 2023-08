Lesezeichen basteln: 3 kreative Ideen für kleine & große Leseratten

Beim Lesezeichen basteln kann jeder so richtig kreativ werden. Die klassische, rechteckige Form kennen wohl die meisten. Aber es geht auch anders! Wie wäre es zum Beispiel mit einer schönen Bücherecke? Oder einem Eisstäbchen als Lesezeichen? Dieser Beitrag hat drei einfache und doch kreative Bastelideen parat.

Typische Bastelmaterialien wie farbiges Papier, Bunt- oder Filzstifte, Leim und verschiedenes Deko-Zubehör ist in vielen Haushalten sogar bereits vorhanden. Also kann es direkt losgehen.

So mancher Bücherwurm liest nicht nur ein Buch, sondern manchmal auch zwei oder drei davon parallel. Dabei kann es schonmal vorkommen, dass nicht jedes dieser Werke mit einem integriertem Lesezeichen ausgestattet ist.

3. Schritt: Mit dem Locher kann mittig oder seitlich an einem langen Ende ein Loch gestochen werden. Von der Wolle wird ein etwa 20 Zentimeter langer Faden abgeschnitten und durch das Loch gefädelt. Die beiden Enden miteinander verknoten. Wer möchte, kann vorher auch noch ein paar Perlen auf den Faden stecken. Als etwas edlere Alternative zum Wollfaden kann auch ein Satinband verwendet werden.

4. Schritt: Von der oberen, offenen Spitze wird die vordere Seite nach unten gefaltet. Die Spitze der hinteren Seite bleibt so, wie sie ist.

2. Schritt: Das Papier wird nun so in der Mitte zusammengefaltet, dass ein Dreieck entsteht.

1. Schritt: Auf dem Tonpapier wird zuerst mit Bleistift und Lineal ein etwa 20 Zentimeter langes und 20 Zentimeter breites Quadrat skizziert und anschließend ausgeschnitten. Als Alternative eignet sich an dieser Stelle auch fertiges Origamipapier.

1. Schritt: Das gründlich gesäuberte und durchgetrocknete Eisstäbchen wird mit einer beliebigen Farbe angemalt. Richtig trocknen lassen.

2. Schritt: An ein Ende kann ein Motiv befestigt werden. So kann beispielsweise mit dem Bleistift eine Blume auf farbiges Tonpapier skizziert werden, am besten gleich zweimal das gleiche Motiv, dann vorsichtig ausschneiden.

3. Schritt: Die beiden Blumen werden nun miteinander auf jeweils eine Seite des Stiels (am gleichen Ende) geklebt. In die Mitte kann noch eine kleine Perle aufgeklebt werden. Fertig.