Kartoffeln vorkeimen: Diese 5 Tipps sichern die Ernte

Wer bereits im Februar seine Kartoffeln vorgekeimt hat, kann die Knollen auch schon im April in die Erde bringen. Doch kann es da noch einmal empfindlich kalt werden. Frostfrei sollte es in jedem Fall sein, ansonsten hilft auch ein Vlies gegen Kälte.

4. Die richtige Menge: Hier gilt es zu überlegen, wie viel Platz beim Anbau zur Verfügung steht und wie viele Kartoffeln ich pflanzen kann und möchte. Wer von einem Pflanzabstand von 30 Zentimeter ausgeht und zwischen den einzelnen Reihen ungefähr ein Abstand von 60 Zentimetern einhält, kann sich ausrechnen, wie viele Mutterkartoffeln ins Beet passen. Wer mehr Kartoffeln vorkeimen lässt, als am Ende in Sack, Topf oder Beet passen, sucht sich letztlich die schönsten Knollen mit den schönsten Trieben aus und pflanzt nur diese.

1. Mit oder ohne Erde Kartoffeln vorkeimen: Wenn die Kartoffeln in Erde vorkeimen sollen, bietet sich ein Gemisch aus reifem Kompost und Sand an. Die Kartoffeln werden zur Hälfte eingegraben und leicht mit Wasser besprüht.

Der Eierkarton schützt die zarten Triebe und eignet sich auch bestens für den Transport zum Auspflanzort. © 123rf.com/swellphotography

1. Schritt: Eine entsprechende Anzahl Eierkartons oder eine große Kiste besorgen.

2. Schritt: Die benötigte Anzahl abschätzen und mittelgroße, gesunde Kartoffeln aussuchen. Mit den Trieben nach oben werden die Kartoffeln nun in die Eierkartons gelegt bzw. gestellt.

3. Schritt: Kartoffeln in Eierkartons vorkeimen zu lassen, ist kinderleicht. An die Pflanzkartoffeln muss möglichst viel Licht kommen, also bitte nicht übereinander legen. An einem hellen und kühlen Ort dürfen die Triebe nun wachsen. Anfänglich können die Kartoffeln noch mit einer Sprühflasche Wasser besprüht werden.

4. Schritt: Haben sich nach ungefähr vier bis sechs Wochen kräftige Triebe entwickelt, können die Kartoffeln raus in die Erde. Doch Vorsicht beim Transport, die Triebe sollte unbeschädigt bleiben und nicht abbrechen.