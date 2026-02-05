Luffa anbauen und Schwämme ernten: So einfach geht’s

Die beliebten Dusch- und Spülschwämme kann man selbst machen. Dazu musst Du Luffas anbauen. Tipps zu ✓ Anbau, ✓ Pflege, ✓ Ernte und ✓ Verarbeitung

Von Nele Fischer

In vielen Haushalten findet man sie überall an: Luffaschwämme. Sie sind vielseitig in der Anwendung - ob zum Putzen, Abwaschen oder Duschen. Die beliebten Schwämme lassen sich auch ganz einfach und nachhaltig selbst machen. Dazu musst Du nur eine Luffa anbauen. Weitere Ideen zum Anbau im Garten findest Du unter: Gartengestaltung.

Kann man Luffa in Deutschland anbauen?

Erfahre, wie Du Deinen eigenen Luffaschwamm anbauen kannst. © 123RF/sirirak Die Luffa-Gurke (Luffa cylindrica oder aegyptiaca), auch Schwammkürbis oder Schwammgurke genannt, ist ein Vertreter der Kürbisgewächse. Ursprünglich stammt sie aus dem Süden Zentralasiens bis nach Nordost-Australien sowie dem Südpazifikraum. Wichtige Anbauregionen sind allerdings auch tropisches Asien, Afrika sowie (Latein-)Amerika. Dort genießt sie heiß-feuchtes, tropisches Klima. Aber auch bei uns in Deutschland kann man die Luffa-Gurke anbauen. Aufgrund der hierzulande herrschenden Bedingungen wird die Pflanze dabei nur nicht ganz so hoch wie in den Tropen. Wie und ab wann Du eine Luffa anbauen kannst und wie Du aus den Früchten Schwämme herstellst, erfährst Du hier.

Wann sollte man Luffa-Gurken anbauen?

Damit die Früchte es auch unter deutschen Bedingungen schaffen, auszureifen, sollte man die Luffa-Pflanze vorziehen. Das kann man bereits im Februar bis April tun, um die jungen Pflanzen dann bei anhaltend milden Temperaturen ab Mai auszupflanzen.

Wie sollte man die Luffa-Gurke anbauen?

Damit die Pflanze auch in unserem Klima gedeiht und die Früchte vollständig ausreifen können, geht man am besten vor, wie im Folgenden beschrieben.

Luffa vorziehen

Lässt man die Luffa-Gurke bereits im Frühjahr im Haus vorziehen, ermöglicht man ihr einen zeitlichen Vorsprung, sodass sie nicht erst im Mai zu keimen beginnen muss. Lasse die Samen im Frühjahr daher zunächst 24 Stunden in Wasser einweichen. Fülle dann kleine Töpfe mit Anzuchterde und gib jeweils einen Samen einen bis zwei Zentimeter tief in die Erde. Stelle den Topf dann an einen warmen Ort mit 20 bis 25 Grad Celsius und halte das Substrat feucht. Innerhalb von zehn bis 20 Tagen, beginnt der Samen zu keimen.

Übrigens: Du kannst Anzuchttöpfe ganz einfach selbst machen.

Luffa auspflanzen

Ab frühestens Mitte Mai kann man die Jungpflanzen nach dem letzten Frost ins Freiland auspflanzen. Entscheidend ist dabei der richtige Standort. Dieser sollte warm und vollsonnig sowie geschützt sein. Auch ein Gewächshaus eignet sich. Der Boden sollte humos, fruchtbar und locker sein. Neben Kompost kann man verdichteten Boden mit etwas Sand auflockern. Außerdem sollte ein Pflanzabstand von etwa 50 bis 60 Zentimeter beachtet werden.

Übrigens: Auch auf einem nach Süden ausgerichteten Balkon kann man eine Luffa-Gurke in einem großen Kübel mit mindestens 15 Liter Volumen anbauen.

Luffa-Pflanze pflegen

Gedüngt und gepflegt wird die Luffa-Gurke wie beispielsweise auch die Salatgurke. © 123RF/vanatchanan Der Boden der Luffa-Pflanze muss durchgängig feucht gehalten werden. Im Freiland ist dabei auch eine Mulchschicht hilfreich. Zur Nährstoffversorgung kann man zwei Monate nach der Pflanzung mit Kompost beginnen, Langzeitdünger mit einem ausgewogenen Verhältnis von Stickstoff, Phosphat und Kalium zu verwenden. Zusätzlich benötigt die Pflanze mit der Zeit ein Rankgerüst beziehungsweise eine Wuchshilfe. Um die Energie zunächst auf das Wachstum der Pflanze und ihre Blätter zu konzentrieren, sodass sie später kräftige Früchte bilden, ist es außerdem ratsam, die ersten Blüten und Fruchtansätze zu entfernen.

Luffa-Gurke ernten

Etwa ab September kann man meist rund drei bis fünf Früchte pro Pflanze ernten. Den richtigen Zeitpunkt erkennt man daran, dass die Schale der Früchte gelblich braun und etwas brüchig ist. Beim Klopfen klingt sie außerdem hohl. Nach der Ernte sollte man sie zunächst trocken und sonnig zum Trocknen legen.

Zur Nutzung als Schwamm, sollte man mit der Ernte warten, bis sie gelb-bräunlich und reif sind. © 123RF/jahidul2358

Wie kann man einen Luffaschwamm herstellen?

Um aus der geernteten Frucht einen Luffaschwamm herzustellen, bedarf es nur sehr wenigen Schritten. Schritt 1: Schneide den Blüten- und Stielansatz ab und schäle die Frucht. Schritt 2: Schüttele oder knete sie etwas, sodass die Samen gelöst werden. Diese können zur Aussaat im kommenden Jahr verwendet werden. Schritt 3: Wasche das Gewebe aus und lasse es erneut trocknen. Anschließend kann der Schwamm wie gewünscht zugeschnitten werden.

Für einen fertigen DIY-Schwamm kann man das Gewebe entsprechend zuschneiden. © 123RF/kaiskynet

FAQ zum Anbau von Luffa-Gurken

Kann man eine Luffa-Gurke in Deutschland anbauen? Ja, trotz abweichender Bedingungen kann man die tropische Pflanze auch in Deutschland anbauen. Umso wichtiger ist jedoch der richtige Standort und eine angemessene Pflege. Kann man Luffa-Gurken essen? Ja, junge Früchte, die schon früh vor der Reife geerntet wurden, sind essbar. Man kann sie sowohl roh als auch gedünstet essen. Ihr Geschmack ähnelt dabei dem von Zucchini. Auch ihre Blüten sind essbar.