Anzuchttöpfe aus Papier & Co.: 6 schnelle DIY-Ideen

Papier und Pappe verrotten in der Erde mit der Zeit und können daher im Ganzen eingepflanzt werden. Andere selbstgemachte Pflanzgefäße können dagegen beispielsweise als eine Art Mini-Gewächshaus dienen.

Kribbelt's Dir schon in den Fingern, wenn Du an die kommende Gartensaison denkst? Wer im Spätwinter und Frühjahr nicht mehr auf die Hochsaison im Garten warten kann, kann bereits Kräuter oder Gemüse vorziehen .

Ganz einfach lassen sich Anzuchttöpfe aus Zeitungspapier selbst machen. Sobald die Samen sprießen und sich größere Sämlinge bilden, müssen sie nicht einmal umgetopft werden, denn die Papiertöpfe können so, wie sie sind, ins Beet gepflanzt werden.

Schritt 3: Knicke das überstehende Papier nun nach innen und stecke es in die Öffnung.

Schritt 1: Reiße ein großes Zeitungsblatt in zwei Hälften. Nimm eine Hälfte und falte sie längs in der Mitte, sodass ein dicker Papierstreifen entsteht, der etwa 30 Zentimeter lang und 12 Zentimeter breit ist.

Schritt 2: Falte nun die oberen zwei Ecken jeweils so nach unten in die Mitte, dass anschließend eine Spitze nach oben zeigt.

Schritt 1: Lege die Hälfte eines Zeitungspapiers wie gewohnt vor Dich und falte es zwei Mal quer in der Mitte nach unten, sodass die offene Seite nach unten zeigt.

Schritt 6: Falte dann erneut die untere Seite wieder in zwei Schritten nach oben.

Schritt 5: Falte als Nächstes je einmal von links und rechts in die Mitte.

Anzuchttöpfchen aus Zeitungspapier selbst machen: Schritt 7 und 8. © TAG24/NF

Schritt 7: Wende das Ganze noch einmal und knicke dann die rechte Schräge parallel nach links unten und wieder zurück, sodass eine Knickfalte entsteht.

Schritt 8: Gehe mit der Hand in die Öffnung unten und öffne sie etwas, sodass Du die quadratische Form erkennst. Knicke dann die Spitze zu der Seite an den Boden, in die es sich leichter falten lässt.

Dieser letzte Schritt ist etwas umständlich und bedarf gegebenenfalls etwas Übung, bis er auf Anhieb klappt und sauber aussieht.