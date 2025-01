Warum kommen keine Vögel zum Vogelhaus und wie kannst Du sie anlocken?

Stammgäste werden Vögel an sicheren Futterstellen. Versammeln sich in Deinem Garten keine Vögel, haben sie den Platz vielleicht für unsicher befunden.

Am besten geeignet sind übersichtliche Futterspender, von denen die Vögel die Fressfeinde schon früh erkennen und schnell flüchten können. Dieser sollte etwa zwei Meter hoch angebracht sein und - vor allem, wenn man Katzen hat - nicht an einem Baum, sondern idealerweise frei stehend auf einem glatten Pfosten stehen, sodass Feinde nicht so einfach an das Haus gelangen.

Hecken und Sträucher sollten sich einige Meter entfernt befinden.

Ist das Futterhaus katzensicher und vor Wildtieren geschützt, fliegen es sicher auch bald Vögel an.

Der Aspekt der Sicherheit sollte übrigens auch beachtet werden, wenn man einen Nistkasten aufhängen möchte.