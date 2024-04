So kannst Du eine Blumenwiese ohne Umgraben anlegen

Wer es nicht allzu eilig hat, ein dichtes Blütenmeer in seinem Garten zu sehen, und auf die körperlich etwas anstrengendere Arbeit, die gesamte Rasenfläche umzugraben, verzichten muss oder möchte, kann tatsächlich eine Blumenwiese ohne Umgraben anlegen.

Die artenreiche Wiese oder nur ein kleiner Fleck sollte in einem insektenfreundlichen Garten nicht fehlen.

Als Paradies für Insekten hilft sie gegen den Artenverlust vorzugehen, denn sie bietet einer Vielzahl an Tieren ein Zuhause. Nektar und Pollen ziehen Insekten an, die mit letzteren unterschiedliche Pflanzen bestäuben.

Am erfolgreichsten lässt sich eine Blumenwiese anlegen , indem der Boden vor dem Säen umgegraben wird. Wer sich diesen Aufwand sparen möchte oder solche Arbeiten nicht mehr selbst durchführen kann, muss aber nicht auf eine schöne Bienenweide verzichten.

Lässt man die akribische Pflege, also das Düngen und regelmäßige Mähen des Rasens sein, beziehungsweise kürzt den Rasen nur noch ein- bis zweimal im Jahr, geht der Nährstoffgehalt im Boden zurück. Das ermöglicht wiederum das Ansiedeln von Blumen und Wiesenkräutern aus der Umgebung - und das ohne Arbeit.

Eine sehr schonende Möglichkeit ist es, die Natur einfach machen zu lassen. So kann man eine Wildwiese anlegen, ohne umgraben oder überhaupt etwas tun zu müssen.

Schritt 6: Drücke die Erde nun mit einer Gartenwalze, mit einem Brett oder mit den Füßen fest an.

Schritt 1: Lege an der entsprechenden Stelle dunkle Folie auf den Rasen.

Eine Vorgehensweise ohne anstrengendes Umgraben, die jedoch der eigentlichen Methode am nächsten kommt, ist es, den Boden auf andere Weise vorzubereiten.

Schritt 5: Säe jetzt, wie beschrieben, das Saatgut aus, walze es fest, gieße es an und halte es über die nächsten Wochen feucht.

Schritt 3: Gieße die Pappe nun an, sodass sie wasserdurchlässig wird.

Abschließend sollte auch hier die Aussaat fest in den Boden gewalzt sowie gut bewässert werden.

Anschließend kann man die Aussaat in einem Sandgemisch auf dem gelockerten Boden verteilen. Der Sand sorgt für eine Abmagerung des zu nährstoffreichen Bodens und ermöglicht ein gleichmäßigeres Aussäen.

Möchte man nicht die komplette Grasnarbe aufreißen und den ganzen Boden umgraben, reicht es manchmal auch, den vorhandenen Rasen gründlich längs sowie quer zu vertikutieren , sodass das Gras geschwächt wird und zudem offene Lücken entstehen, in denen das Saatgut austreiben und sich mit der Zeit verteilen kann.

Wähle dafür etwa 15 verschiedene Arten von Wildblumen und pflanze die vorgezogenen Blumen in Dreier- bis Fünfergruppen in den Rasen.

Anstatt zu hoffen, dass die Samen im Boden keimen, können sie auch in einem Topf oder Multitopfplatten selbst vorgezogen oder sogar gekauft werden, um anschließend in den Rasen gepflanzt zu werden.

Nicht ganz so anstrengend, aber dennoch aufwendig ist diese Vorgehensweise.

Weitere Fragen, die anfallen können, wenn man seinen Rasen in eine Blumenwiese verwandeln möchte, werden im Folgenden beantwortet.

Der Vorteil im Frühjahr ist, dass einjährige Blumen noch in derselben Saison zu blühen beginnen. Dafür muss man die Aussaat bis zum Keimen immer gut feucht halten.

Am besten für eine Aussaat geeignet ist der Frühling zwischen Ende März und Mai sowie der frühe Herbst bis September.

Neben der Qualität und Regionalität achtet man beim Kauf am besten auch auf das Verhältnis von Blumen und Gräsern in der Mischung, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Verschiedenste geeignete Saatmischungen findet man online oder in Gärtnereien. Diese enthalten am besten ein- sowie mehrjährige Blumen.

Dabei sind regionale Blumen generell besser an örtliche Bedingungen angepasst und bessere Nahrungsquellen für heimische Insekten wie Bienen und Schmetterlinge und andere Tiere.

So aufwandsarm das Anlegen der Blumenwiese ohne Umgraben sein kann, so leicht ist auch die Pflege dieser. Blumenwiesen bedürfen nämlich kaum Pflege, einzig Geduld, denn die prächtige Blumenwiese entwickelt sich erst mit der Zeit.

Lediglich zum Keimen muss die Aussaat feucht gehalten werden. Anschließend ist eine regelmäßige Bewässerung nicht mehr nötig. Gerade mal in langen und extremen Trockenphasen können die Blumen gelegentlich etwas Wasser vertragen.

Auch mähen muss man die Wiese nicht mehr so oft. Höchstens ein- bis zweimal im Jahr ist eine Mahd sinnvoll. Im Juli oder August nach der Blüte und Samenreife zur Kräftigung und Förderung der Selbstaussaat sowie ein zweites Mal im September oder Oktober kann gemäht werden, um verdichtete Flächen etwas abzumagern.

Beim Mähen sollte man nur auf mindestens fünf bis zehn Zentimeter zurückschneiden, sodass man die Blumen nicht beschädigt, aber das Unkraut wie Beikräuter und Gräser schwächt.

Will man das Schnittgut entsorgen, sollte man darauf achten, dass sich in ihm Samen befinden, die auf dem Kompost oder im gemulchten Beet austreiben könnten. Dafür sind sie also eher weniger geeignet.