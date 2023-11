Gartenarbeit im Dezember: Das gilt es jetzt noch zu tun

Mit dem Dezember ist der Garten offiziell in Winterruhe. Das heißt jedoch nicht, dass es gar nichts mehr zu tun gibt. Anders, als so manchem vielleicht bewusst ist, gibt es auch Gartenarbeit im Dezember.

Was genau an Gartenarbeit im Dezember anfällt, erfährst Du im Folgenden.

Für einen gesunden, gepflegt aussehenden Garten im Frühjahr und hohe Erträge im Beet und an den Obstbäumen sollte der Garten auch im Winter nicht ganz vernachlässigt werden.

Auch gepflegt werden müssen einige Pflanzen. Wintergrüne Pflanzen betreiben auch im Dezember Fotosynthese und sollten an trockenen, frostfreien Tagen gegossen werden. Ein Schnitt kann ebenfalls förderlich sein. Ansonsten sollte der Garten im Dezember winterfest sein.

Tipp: Von Letzterem können besonders große Knollen wieder in die Erde gesteckt und so vermehrt werden.

Ebenso lässt sich im Dezember sogar noch einiges säen und pflanzen. Im Gemüsebeet lassen sich bis Anfang Dezember noch Kerbelrüben oder Rhabarber säen. An einem frostfreien Tag im Dezember kann man zudem winterharten Knoblauch pflanzen. Insbesondere Hochbeete, die in der Regel etwa fünf Grad wärmer sind, müssen dabei nicht leer bleiben.

Ansonsten sorgt Frostgare für eine Lockerung des Bodens. Dabei gefrieren Wassereinlagerungen in der Erde und sprengen dadurch grobe Erdschollen.

Den Boden von Gemüsegärten umzugraben, wird in der Regel für den Frühling und Herbst empfohlen. Bei besonders schweren Ton- oder Lehmböden - und ausschließlich dann - ist ein Umgraben des Beetes dennoch auch im Dezember sinnvoll.

In der Regel gab es bis zum Dezember den ersten Frost, sodass man sich bereits über das Überwintern der Pflanzen Gedanken machen musste. Wenn nicht, sollte man allerspätestens jetzt seinen Garten winterfest machen.

Auch junge neue Obstbäume und Sträucher sollten an trockenen Wintertagen gelegentlich gegossen werden.

Der Vorteil bei einem Schnitt im Winter ist, dass sich die Bäume im Winter ohne Laub gut beurteilen lassen und in der Ruhephase zudem kein Saft beim Schneiden austritt.

Frostunempfindliche Obstbäume wie Apfel- und Birnenbäume, (Kopf-)Weiden, Kirschlorbeer oder Forsythien kann man jedoch auch im Winter an einem frostfreien Tag schneiden.

Übrigens: Barbarazweige sind Obstbaumzweige - ursprünglich Kirsche, aber auch Apfel oder Forsythie - die traditionell am Gedenktag der Heiligen Barbara, dem 4. Dezember, geschnitten werden und pünktlich zu Weihnachten in der Wohnung blühen sollen.

Fazit

Im letzten Monat des Jahres kann man sagen, dass sich der Garten offiziell in der Ruhephase befindet. Je nachdem, was im Garten wächst oder in Zukunft wachsen soll, gibt es jedoch auch etwas Gartenarbeit im Dezember.